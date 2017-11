Iulia Merca, fata de 15 ani care cÃ¢ntÄƒ muzicÄƒ popularÄƒ pentru a salva tradiÈ›iile romÃ¢neÈ™ti

„Pe umeri pletele-i curg râu –

Mlădie ca un spic de grâu.

Cu șorțul negru prins în brâu,

O pierd în ochi de dragă”

Versurile lui George Coșbuc o descriu perfect pe Iulia Merca, o tânără de doar 15 ani care a îmbrățișat lumea muzicii populare din dorința de a se exterioriza, de a împărăși cu lumea frământările și bucuriile sufletului ei. Tânără vrea să păstreze o legătură cât mai strânsă între generația ei și tradițiile românești care par să se piardă de la un an la altul. Iulia este înaltă, blondă, cu ochii albaștri, mereu cu zâmbetul pe buze, mereu veselă, mereu povestitoare. Îi „șade” bine în costum popular și îl poartă cu mândrie. Din când în când, visătoare, fredonează versurile unei melodii pe care a auzit-o înainte să iasă din casă. Deși doar la început de drum, Iulia cântă de când se știe, linii melodice au început să evadeze din corzile ei vocale aproape odată cu primele cuvinte. Ea nu a ales să cânte muzică ușoară, ci muzică populară.

„Cred că de la 4 ani am început să cânt și de la 7 ani am început să merg la un grup vocal. Pe clasa a IV-a am început să iau lecții de canto și pot spune că atunci a început cariera mea muzicală. Eu nu am ales să cânt muzică populară. Ea m-a ales pe mine. A avut și tata un rol decisiv în drumul vieții mele, fiindcă el mi-a făcut oarecum cunoștiință cu muzica populară și m-am îndrăgostit de ea când am început să o deslușesc mai bine”, explică tânăra.

Îmbrăcată-n costum popular, prin toate colțurile lumii

Muzica populară a purtat-o pe căi nebănuite. În ultimii ani a participat la zeci de concursuri atât în țară cât și în străinătate. Florile Galdei, Florile Ceahlăului, Grădina cu Flori Multe din Ucraina sunt doar câteva exemple de festivaluri la care, cu năframa-n cap și muzica în suflet, a reușit să uimească atât publicul cât și jurații. Anul acesta, Iulia Merca a reprezentat România în Franța.

„Cânt melodii din orice zonă. Ascult o melodie și apoi o simt, dacă mi se potrivește o cânt, dacă nu, nu. Am participat la foarte multe concursuri. Toate concursurile la care am participat, toate premiile pe care le-am luat și-au lăsat amprenta asupra mea, într-un mod pozitiv. Din fiecare am avut ceva de învățat. Dar cel mai important a fost trofeul festivalului de la Sibiu. Fiindcă am fost foarte apreciată și am realizat că munca mea nu este în zadar. În primăvară am reprezentat România la un festival din Franța. M-am simțit specială fiindcă deși nu înțelegeau ce cant, au simțit. A fost o experiență extraordinară de care sper să mai am parte în viitorul apropiat”, mărturisește cântăreața.

Luptând pentru păstrarea tradițiilor

În spatele vocii ei de aur și a melodiilor cântate în stilul ei personal, stau zeci de ore de repetiții. Iulia nu lasă să treacă nici măcar o zi fără să repete măcar câteva minute și o dată pe săptămână merge la lecții de canto, iar părinții îi sunt alături la fiecare pas și o susțin să-și urmeze visul.

În timpul liber, când nu se lasă pierdută printre versuri despre vreun „bade” care i-a făcut cu ochiul sau despre locurile sale natale, Iulia citește. Și citește mult. În rest, ca orice altă tânără, este pasionată de rețelele de socializare, iar telefonul îi sună încontinuu. Tot în timpul liber, mai ales în vacanțele de vară, când alți copiii de vârsta ei își petrec timpul la cafenele sau făcând plajă la mare, Iulia își ajută mama cu tot ceea ce ține de decor pentru nunți. De multe ori, la aceleași nunți cântă sau prezintă diverse obiceiuri specifice zonei. În urmă cu doar o lună, la o nuntă a prezentat obiceiul „Descântatul Găinii”. Plină de emoții, cu vocea tremurând, plimbând găina printre meseni, a reușit să atragă atenția a sute de persoane. Și astfel, Iulia își câștigă în mare parte singură banii de cheltuială. Însă avantajele financiare nu sunt motivul pentru care ea îmbracă costumul popular. Iulia Merca duce o luptă cu timpul, încercând să păstreze vii tradițiile românești.

”Au spus artiști consacrați că datorită mie, folclorul este pe mâini bune și asta mi-a dat ambiție. Trebuie să fim conservatori, să ne gândim că asta ne definește pe noi ca popor: folclorul și iubirea de frumos”, a spus tânăra.

Iulia Merca este din Huedin și este în clasa a IX-a la Liceul Pedagogic „Gheorghe Lazăr” din Cluj-Napoca. Vrea pe viitor să schimbe lumea, să ajute oamenii, de aceea dorește să aplice pentru Academia de Poliție la București, însă nu va renunța la muzică.