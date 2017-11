Boc promite, din nou, reabilitarea Pieţei Mihai Viteazul. Apar și două statui ale unor înalte fețe bisericești

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, spune că 2018 va fi întâmpinat “cu respect şi mândrie”.

”Statuia lui Mihai Viteazu este în procedură. Am obţinut avizul de la Comisia de Monumente, astfel încât statuia să fie reabilitată şi anul 2018 să ne găsească cu statuia reabilitată. Anul acesta va fi gata, eventual, licitaţia, şi lucrările să se desfăşoare în 2018. Nu e o procedură foarte simplă. Aici foarte puţini sunt cei care au dreptul să efectueaze asemenea lucrări după un studiu prealabil care să arate cum va arăta statuia, cu aprobările Comisiei de Monumente şi a altor structuri de specialitate. Doar după aceea treci la executarea lucrărilor. 2018 va fi întâmpinat şi la Cluj cu respect şi mândrie faţă de 100 de ani de la Marea Unire. Statuia lui Mihai Viteazul şi Piaţa Mihai Viteazul vor fi reabilitate. Suntem în proceduri legale de lucru. Tot am așteptat finalizarea procesului privind parkingul subteran. Din nefericire, se prelungeşte în instanţă, iar 2018 bate la uşă. De aceea am şi trecut la etapa de proiectare în vederea reabilitării statuii, de reabilitare a pieţei, pentru a o readuce în circuitul oraşului. Acel proiect a blocat modernizarea ei”, a declarat primarul Emil Boc la o emisiune la radio.

Mai mult, două statui urmează să fie amplasate în centrul oraşului. Una a lui Bartolomeu Anania şi cea de-a doua a cardinalului Iuliu Hossu.

"De asemenea, vom avea, în parteneriat cu Biserica Ortodoxă, o statuie a înaltului prelat care a dus Clujul şi a avut o contribuţie uriaşă la ceea ce înseamnă spiritul ortodox-religios Bartolomeu Anania. Suntem în discuţii cu Mitropolia de a realiza o statuie lângă Catedrala Ortodoxă. De asemenea, împreună cu Biserica Greco-Catolică vom avea o statuie a cardinalului Iuliu Hossu, cel care a citit declaraţia Marii Uniri la Alba Iulia. Iată o formă de respect şi apreciere şi de mândrie patriotică. Cel care a citit declaraţia Marii Uniri, episcopul şi cardinal Iuliu Hossu va avea o statuie în Cluj pe Bulevardul Eroilor, cred, acolo unde Comisia de Monumente aprobă locaţia", a mai declarat Boc.