În Cluj-Napoca apare o nouă piațetă în centrul orașului

Potrivit unui comunicat de presă al Primăriei Cluj-Napoca, astăzi, 31 octombrie, se împlinesc exact 500 de ani de la Reforma Protestantă și este un prilej bun de a cinsti acest personaj marcant, Jean Calvin, "care a jucat un rol definitoriu în viața spirituală a Europei. Ziua Reformei este o sărbătoare religioasă a zilei de 31 octombrie în amintirea Reformei, sărbătoare ținută de Lutherani și de câteva comunități de Biserici Reformate".

Jean Calvin (1509-1564), preot catolic francez, care a aderat mai întâi la protestantismul luteran, apoi a dus mai departe ideile lui Luther, a fost unul dintre cei mai mari teologi ai secolului al XVI-lea. Opera teologică și vasta activitate clericală îl plasează pe acesta în rândul fondatorilor de confesiuni.

“De asemenea, municipalitatea clujeană apreciază eforturile Bisericii Reformate de a realiza lucrări de renovare și conservare a imobilelor istorice situate în Cluj-Napoca, dintre care amintim următoarele clădiri: Colegiul Universitar Reformat Apafi Mihály, Piața Avram Iancu nr. 15, Institutul Teologic Protestant, Piața Avram Iancu nr. 13, imobilul de pe strada Câmpeni nr. 1, Biserica Reformată din cartierul Iris, Str. Oașului nr. 105, Biserica Reformată din cartierul Someșeni, Strada Căpitan Grigore Ignat nr. 1, Liceul Teoretic Apáczai Csere János, Strada Ion I. C. Brătianu nr 25, Biserica Reformată cu Cocoş, Calea Moților nr. 84, Palatul Babos, Piața Mihai Viteazu 1, Colegiul Reformat Strada Mihail Kogălniceanu nr. 16, Clădirea Eparhiei Reformate din Ardeal, strada Ion I. C. Brătianu nr. 51, Clădirea din strada Ion I. C. Brătianu nr. 41-43, Clădirea din strada 21 Decembrie 1989 nr. 1, Clădirea din Piața Avram Iancu 15, Clădirea din strada Constanța 1-3”, se mai arată în documentul citat.