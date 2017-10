Zeci de persoane au aprins lumânări în centrul Clujului în memoria victimelor de la Colectiv

O comemorare a incendiului din clubul Colectiv a fost organizată pe Bulevardul Eroilor și au ascultat ultima piesă cântată înainte ca flăcările să cuprindă clădirea și zeci de persoane să își piardă viața. Oamenii adunați în centrul Clujului au fredonat versurile piesei „The way we die” a formației Goodbye to Gravity.

Participanții au aprins candele și au adus flori, apoi au ținut un moment de reculegere.

În memoria victimelor din Colectiv s-au adunat oameni și în Sibiu și Iași.