Concert de operă în Cimitirul Central de Luminaţie

Organizat, pentru al treilea an consecutiv, de Scena Urbană, concertul va avea loc miercuri, 1 noiembrie, de la ora 18.00, și va fi susținut de orchestra și corul ”Opera Group Project”, sub bagheta dirijorului Vlad Eniu și în regia Inei Hudea. Vor fi aproape 2 ore de interpretări excepționale din Verdi, Mozart, Schubert, Anton Pann, Bach, reunite sub genericul-umbrela ”Ave Maria”.

”Avem același laitmotiv ca și anul trecut: Ave Maria. Pentru că i-a impresionat pe toți cei prezenți în Cimitirul Central de Luminație, pentru că au venit ei către noi să ne întrebe când mai organizăm ”exact la fel”. Pentru că emoția transmisă s-a amplificat de la un an la altul, de la Requiem, primul eveniment desfășurat de Scena Urbană în Házsongárd, în 2015, la Ave Maria de anul trecut. Este un alt fel de a descoperi un loc încărcat de povești, într-o zi dedicate până la urmă acestor povești și comunității din care ele provin, Luminația, sau Ziua Morților. Începem să intrăm în atmosferă în weekendul dinainte, prin parcurgerea ineditului tur ghidat, și culminăm cu emoția în stare pură din seara de 1 noiembrie: arii din opere angelice cântate în solemnitatea misterioasă a acestui loc, cimitirul”, spune arhitectul Daniela Maier, coordonator al proiectului și inițiatorul Scenei Urbane, vicepreşedinte al Ordinului Arhitecților din România- filiala Transilvania.

PROGRAM:

Tatăl nostru - Alexandru Mânzat

Mozart Requiem: Lacrimosa, Ave Verum Corpus

Ave Maria Bach/Gounod - Alexandra Hordoan

Agnus Dei -A.Ramirez - Tudor Bărbos

Ave Maria - Franz Schubert - Sara Mihali

Rugăciune - Alexandra Hordoan

Puccini - IntermezzoÂ

A. Ramirez - Missa Criolla: Kyrie - Alexandru Mânzat

Johann Sebastian Bach - Aria

Balerini: Sebastian Vlad, Ianc Florin, Ripa Alin, Hosu Sergiu