UPDATE. Judecătoria Gherla a decis că Monica Iacob Ridzi poate fi liberată condiţionat– VIDEO

UPDATE ORA 15.50

Fostul ministru al Turismului Monica Iacob Ridzi ar putea fi liberată condiţionat din Penitenciarul Gherla, în urma unei decizii pronunţate, vineri, de o instanţă a Judecătoriei Gherla.

Decizia Judecătoriei Gherla poate fi atacată cu recurs de către procurorii DNA în termen de 3 zile de la pronunţare.

Avocatul Monicăi Iacob Ridzi, Tiberiu Ban, a declarat că nu poate să comenteze în legătură cu solicitarea de liberare condiţionată, deoarece aşa i-au cerut clienţii săi. "Familia nu doreşte comentarii. Mă iertaţi, am vorbit cu soţul şi nu aş vrea să comentez fără aprobarea familiei. M-au rugat să nu comentez", a subliniat Tiberiu Ban.

Monica Iacob Ridzi a fost condamnată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în luna februarie 2015, la cinci ani de închisoare cu executare, pentru abuz în serviciu.

Ea a fost găsită vinovată după ce procurorii DNA au acuzat-o că a plătit în 2009 câteva servicii fictive unor companii preferenţiale, producând Ministerului Turismului un prejudiciu de peste 600.000 de euro.

Avocaţii săi au arătat în instanţă că Monica Iacob Ridzi a avut un comportament exemplar în timpul privării de libertate. În urmă cu un an, ea a jucat, alături de alte şapte deţinute, în spectacolul "Selfie", pe scena Teatrului Naţional din Cluj.

ŞTIREA INIŢIALĂ

Şedinţa de judecată a avut loc la Judecătoria Gherla, deoarece aceasta se afla încarcerată la Secţia Exterioară de Femei a Penitenciarului Gherla. Avocatul fostului ministru a solicitat instanţei eliberarea lui Ridzi, invocând perioada mare din totalul pedepsei executate, dar a adus în discuţie şi situaţia familială, aceasta având doi copii minori, cel mai mare în clasa 1.

Când i s-a acordat cuvântul, Monica Iacob Ridzi a izbucnit în plâns atunci când a început să vorbească despre cei doi copii şi despre dificultatea acestora de a creşte fără a avea mama alături.

„…se întâmplă un caz unic în România. Sunt executată atât de ANAF cât şi de executorul judecătoresc pentru aceeaşi sumă, prejudiciu. Practic sunt executată de două ori…Am participat la peste 100 de programe în penitenciar, mi-am dus crucea cu decenţă în ultimii trei ani. Am fost declarată iniţial inaptă pentru muncă pentru că aveam 7 afecţiuni medicale. Acum am 15 afecţiuni, 14 dintre ele constatate la Spitalul Penitenciar Jilava, unde am fost internată. Am insistat să lucrez, am făcut nenumărate cereri până mi-au fost aprobate…Totul pentru a câştiga zile de libertate, să pot fi alături de cei doi copii ai mei…Am lucrat cinci luni la curăţenie, de 1 an lucrez la servirea mesei, lucrez 10 ore pe zi, muncă fizică, numai Dumnezeu ştie ce este în sufletul meu…Îmi e greu să vă descriu în cuvinte ce simt cei doi copii. Mă roagă în fiecare zi să merg acasă. Refuză să meargă la grădiniţă în lipsa mea. Băieţelul a început clasa 1, are dificultăţi mari de adaptare în lipsa mea…Lăsarea mea în detenţie şi fiecare zi departe de copii, nu face decât să ne afecteze şi mai mult situaţia medicală, atât a mea cât şi a copiilor. Conform noii legi, eu am primit 150 de zile de libertate şi eu am obţinut altele prin muncă. Practic, patru ani din cinci sunt consideraţi executaţi. Vă rog respectuos să îmi permiteţi să ajung acasă lângă cei doi copii, pentru că această cruce mă apasă tot mai greu. Sunt momente în care simt că mă prabuşesc psihic”, i-a declarat printre lacrimi Monica Iacob Ridzi judecătorului, potrivit dejeanul.ro.

Sentinţa a rămas în pronunţare.

În februarie 2015, Monica Iacob-Ridzi a fost condamnată la cinci ani de închisoare în dosarul „2 Mai”, în care a fost judecată pentru fapte de abuz în serviciu în formă calificată, fals intelectual şi participaţie improprie de acces fără drept la un sistem informatic. Alături de Ridzi, în acelaşi dosar, au fost judecate şi condamnate alte 11 persoane, foşti angajaţi ai ministerului Tineretului şi Sportului, administratori de firme, colaboratori.