Zilele Culturale Maghiare au ajuns la final. Ce puteți face în ultimele 2 zile de festival

Pe lângă evenimentele permanente (expoziții, vizita în turnul Bisericii Sfântul Mihail, parada vitejilor de pe strada Mihail Kogălniceanu, degustările de vin de pe strada Potaissa, turul orgilor, activitățile din Satul Medieval sau plimbarea pe lac cu barca medievală), sâmbătă, 19 august, și duminică, 20 august, vor mai fi și unele manifestări noi.

Sâmbătă, 19 august, a șaptea zi a festivalului

- la ora 9.00, în Parcul Central, începe ''Dansul lingurilor de lemn'', o competiție de gătit și demonstrații gastronomice.

- tot în Parcul Central, dar de la 10.00, se vor ține două ore de Masaj pentru bebeluși, o activitate unde mămicile vor putea deprinde tehnici de masaj pentru cei mici, și va avea loc o Demonstrație de teqball cu Ilyés Szabolcs, căpitanul echipei naționale de teqball a României și cu Koffol Gábor, managerul echipei.

- la ora 11.00, în seria tururilor ghidate ''Re-descoperim Clujul'' profesorul Vladimir Alexandru Bogoslavievici va prezenta ''Dealul Cetățuia și zona adiacentă''. Locul de întâlnire pentru plecarea în tur este parcarea Hotelului Belvedere. Participanții vor vizita fortificația austriacă și celelalte obiective din zonă, apoi vor coborî pe traseul Str. Cetății – Str. Emil Racoviță – podul de pe Str. Horea.

- de la aceeași oră (11.00), dar în Parcul Central, mai exact în Cortul Teatrului, se va desfășura un Târg caritabil: Alege-ți haine, cărți sau alte obiecte personale ale actorilor tăi preferați! Cei care nu reușesc să treacă sâmbătă pe la târg, o pot face și duminică, între 11.00 și 17.00.

- la ora 14.00, la Muzeul Național de Istorie al Transilvaniei, curatorii Mitu Melinda și Torok Karoly vor ține turul ghidat în limba română ''Clujul și locuitorii săi la sfârșitul secolului al XIX-lea, văzuți de fotograful Ferenc Veress''.

- publicul vorbitor de română care nu a reușit să participe la turul ghidat în Galeria Națională a Muzeului de Artă o pot face tot sâmbătă, de la 15.00.

- cei care doresc să asculte hituri din peisajul muzical internațional, fie din ele rock and roll, pop, blues sau soul, pot participa la concertul trupei Old Boys, care va avea loc în Parcul Central de la ora 19.30. Muzicienii de la Old Boys concertează live de 37 de ani și interpretează piesele într-o formă cât mai apropiată de cea originală.

- de la ora 21.00, pe scena din Piața Unirii va concerta Charlie. Anul acesta, Charlie (Horváth Károly) va împlini 70 de ani și va sărbători 50 de ani de blues și whisky dublu cu gheață. Vocea sa răgușită a devenit cunoscută odată cu prima sa formație, Olympia, dar adevăratul succes a venit ca solit. A reprezentat Ungaria la Eurovision în 1998, iar piesele și albumele sale au obținut numeroase premii și aprecieri.

Duminică, 20 august, ultima zi a festivalului

- de la 10.00, în Parcul Sportiv ''Iuliu Hațieganu'', sala Gheorghe Roman, va avea loc Campionatul de badminton amatori. Pot participa jucători amatori, neligitimați la un club de badminton. Nu este nevoie de aviz medical, jucatorii participă pe proprie răspundere. Pentru minori, răspunde parintele însoțitor.

- la ora 16.00, la Universitatea Sapientia, Aula Magna, începe proiecția în premieră a filmului documentar maghiar ''Pe urmele Sfintei Coroane și a tezaurului de înscăunare'', cu subtitrare în engleză. Filmul spune poveștile necunoscute până acum despre Coroana Sfântului Ștefan, cea cu care au fost încoronați cei mai mulți dintre suveranii Regatului Ungariei, începând din anul 1075 și până în 1916, când ultimul împărat al Austriei, Carol I, a fost încoronat ca rege al Ungariei sub numele de Carol al IV-lea. Timp de aproape 1000 de ani, Coroana Sfântului Ștefan a reprezentat un simbol al statului maghiar și a fost considerată o comoară națională. Totuși, multe capitole din istoria plină de peripeții a coroanei sunt neclare până în prezent. Proiecția va fi urmată de o masă rotundă în limba maghiară cu expertul filmului, istoricul Pálffy Géza, directorului echipei de cercetare a Sfintei Coroane „Lendület" (Avânt) la Institutul de Istorie al Centrului de Cercetare în Științe Umane din cadrul Academiei de Științe din Ungaria.

- de la ora 18.00 în fața Bisericii Reformate de pe strada Mihail Kogălniceanu 500 de baloane vor fi lansate cu ocazia aniversării a 500 de ani de la Reforma Protestantă.

- la ora 19.30, pe scena mare din Piața Unirii, începe Festivitatea de închidere a celei de-a opta ediții a Zilelor Culturale Maghiare din Cluj. În cadrul acesteia, de la ora 20.00, va avea loc opereta ''Silvia'' (compozitor Emmerich Kálmán), în interpretarea Teatrului de Operetă din Budapesta, cu colaborarea corului, baletului teatrului și orchestrei Operei Maghiare din Cluj-Napoca. Producția este una de mare anvergură, cu 120 de actori pe scenă, și a fost interpretată cu succes în orașe ca Tokio, Roma, Munchen, Amsterdam, Berlin, Tel-Aviv, Salzburg, București sau Praga. După premiera sa din Viena în 1915, spectacolul ''Silvia'' s-a jucat pe aceeași scenă în 533 de seri. Apoi, în ciuda Primului Război Mondial, acesta a fost interpretat în Suedia, Finlanda, Polonia, Rusia, Italia și Ungaria. În 1917, piesa a ajuns pe Brodway.