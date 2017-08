CLUJ. Șicanare în trafic cu FINAL NEAȘTEPTAT. Ce păţesc cei care se cred REGII ȘOSELELOR!

Incidentul a pornit pe strada Horea și a fost filmat de o cameră de bord. Un șofer a claxonat un alt participant la trafic, care, după părerea acestuia, nu s-ar fi încadrat corespunzător pe banda de circulație pentru un viraj la dreapta.

Drept răzbunare, conducătorul auto claxonat, care conducea un autoturism Peugeot, și-a schimbat ruta doar pentru a-l urmări pe cel care a îndrăznit să îl mustreze.

Din acel moment, șoferul din Peugeot a încept să îl șicaneze în trafic pe celălalt conducător auto. La un moment dat, în Piața Gării acesta se dă jos din mașină și pare că încearcă să sară la bătaie.

Urmărirea continuă spre cartierul Iris, iar la un moment dat, șoferul violent îi blochează calea ”victimei” sale, deschide portiera pentru a se da jos, cel mai probabil să sară încă o dată la bătaie, dar șoferul urmărit intră direct în portiera deschisă.

Întregul incident a fost surprins de camera de bord a șoferului șicanat, care a sunat la 112 și a așteptat sosirea oamenilor legii.

Ambii șoferi s-au ales cu amenzi, dar șoferul din Peugeot are și permisul suspendat pentru o lună.

"De la început vreau să se înțeleagă că îmi pare rău că se ajunge la asemenea situații și nu ar trebui să se găsească nici un fel de justificări pentru prostii de genul asta", spune șoferul care a filmat întreg incidentul.

Pe Trafic Tube, acolo unde a fost urcată filmarea, acesta explică ce s-a întâmplat după incident.

"La «constatari» eu am ajuns mai după-masă, individul deja ajunsese și dăduse declarație cum că eu am intrat intenționat în ușa lui. I-am zis agentului că nu e chiar așa, am prezentat varianta mea, cu urmărirea și șicanarea, cu intențiile lui de a mă bloca, de a mă scoate de pe drum, culminate de blocajul lui cu mașina oprită în mijlocul drumului și ușa deschisă intempestiv. Ca atare, agentul mi-a spus că îl cheamă din nou «pe domnul». Nu e smârdoi și nici șmecheraș, un băiat destul de OK, care probabil a avut o zi mai proastă. Nu e o scuză, asemenea comportament nu e scuzabil, e doar o constatare. Ne-am susținut fiecare varianta lui, când a văzut filmulețul s-a mai înmuiat puțin, dar tot o ținea pe a lui că eu l-am provocat și că am vrut să intru intenționat în ușa lui. Eu am subliniat că singur s-a pus în situația asta, cu șicanările, blocajul și deschiderea ușii fără să se asigure. Concluzia: lui i s-a întocmit proces verbal pentru deschiderea ușii fără să se asigure, mie mi s-a dat dovadă de reparație fără să fiu sancționat în vreun fel. Dar dânsul nu a fost de acord să îmi dea asigurarea lui RCA", spune acesta.

Acesta mai spune că a depus o reclamație la Poliția Rutieră unde a descris evenimentul, atașând și filmarea.

"Ca urmare a acestei reclamații, lui i s-a suspendat permisul pe 30 de zile și amendă câteva sute de lei. Iar pe mine m-a amendat cu 290 de lei (145 în 48 de ore) că am oprit ințentionat imediat după virajul la dreapta pe pod. Am încercat să-i explic polițistului că era un viraj la dreapta la peste 90 de grade și în pantă (cu o mica coborâre), unde trebuie să frânezi aproape până la oprire, iar din cauza precipitării mele, a 1-a în loc de a 3-a, murit motor etc. Mi-a spus că nu mă crede și și-a menținut sancțiunea", mai spune șoferul care a filmat întreaga scenă.