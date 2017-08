Cât a câştigat Primăria Cluj în urma festivalului Untold. Boc: Untold rămâne în centru!

324.135 de lei + TVA. Atât i-a costat pe organizatorii Untold închirierea Parcului Central, Casinoului, Sălii Polivalente, precum şi întreţinerea şi curăţenia parcului. Primarul Clujului, Emil Boc, a făcut publice primele cifre ale ”profitului” de pe urma Untold, la o emisiune radio. Sumele ar fi fost deja plătite către municipalitate. Cifrele nu includ însă şi taxele şi impozitele aferente către bugetul local.

"Despre Cluj Arena nu ştiu nimic, e la Consiliul Judeţean", a declarat Boc, care a recunoscut că festivalul are două mari probleme: zgomotul şi lipsa de integrare în comunitatea clujeană. Pentru ambele a promis că se vor găsi soluţii până anul viitor. Deocamdată, Untold va rămâne tot în centru.

“Per ansamblu, a fost o reuşită a Clujului, a Transilvaniei, a României. A fost un eveniment despre care s-a vorbit şi se va vorbi pozitiv în toate colţurile lumii. A fost o energie pozitivă a tinerilor. Festivalul acesta face parte din acea parte a României frumoase. Incidentele au fost nesemnificative ca pondere la numărul total de participanţi. Sunt şi dezavantaje. Asta este marea mea preocupare, indiferent de unde provin criticile, argumentele. Obiectivele Primăriei sunt de a menţine avantajele oraşului prin acest eveniment şi alte evenimente de profil şi să diminuăm cât mai mult dezavantajele. Zgomotul reprezintă de departe cea mai mare provocare şi sunt convins că după trei ediţii avem posibilitatea cu specialiştii să găsim soluţii pentru a diminua acest impact major pentru populaţie. Am făcut un inventar de propuneri. Le vom discuta cu specialiştii. Trebuie să crească implicarea organizatorilor în problemele comunităţii, să creeze avantaje pentru comunitate, beneficii pentru oraş”, a spus Boc.

Edilul este de părere că la ora actuală nu există o altă locaţie disponibilă pentru mutarea festivalului.

“Dacă am avea o locaţie care să se preteze şi să spun că se ridică la acelaşi nivel, evident că aş discuta. Deocamdată, sincer, nu există o altă locaţie comparabilă care să ofere condiţiile pe care le oferă stadionul şi polivalenta. Pe de altă parte, nu le-am creat ca să le ţinem muzeu”, a spus Boc.

Închiriere Parc Central - 44.944 de lei plus TVA

Casino - 6.800 de lei plus TVA

Sala Polivalentă - 188.916 lei din care 50.000 de lei utilităţi plus TVA

Întreţinere Parc Central RADP Cluj - 83.475 de lei plus TVA

Anul trecut, organizatorii Untold au plătit o chirie totală de 330.000 de lei, după cum urmează: 34.096 lei pentru Parcul Central (4 zile), 200.000 lei pentru Cluj Arena (20 zile), 96.000 lei pentru Sala Polivalentă (12 zile).

O petiţie online a fost lansată recent de un clujean, prin care se cere scoaterea festivalului Untold, la care anul acesta au participat peste 330.000 de persoane, în afara oraşului.

Nemulţumirea principală a iniţiatorilor, susţinută până în prezent de peste 1.000 de persoane, este aceea că timp de o săptămână - cât durează pregătirile şi cele patru zile de festival - o bună parte din centrul oraşului este închis. În această arie se află Parcul central al oraşului, stadionul şi Sala Polivalentă.

În textul petiţiei se precizează că aceasta nu este îndreptată împotriva organizării festivalului, ci împotriva locului în care se desfăşoară.

“Vrem să aducem în discuţie locaţia pusă la dispoziţia acestuia, care s-a făcut fără a ţine cont de interesele tuturor clujenilor.(...) Revendicările cetăţenilor Clujului ţin de recâştigarea dreptului la oraş, iar marea lor nemulţumire constă, dincolo de gălăgie şi restricţionarea căilor de acces, în îngrădirea Parcului Central. (...) Dacă, din punct de vedere juridic, Stadionul Cluj Arena şi Sala Polivalentă ţin de domeniul privat al statului, Parcul Central ţine de domeniul public, iar închirierea sa nu se poate face prin atribuire directă sau contract, fără o consultare publică prealabilă. Lăsând la o parte limbajul juridic, simbolic vorbind, acţiunea de îngrădire a Parcului reprezintă o privatizare a spaţiului public şi acapararea unui spaţiu care aparţine tuturor clujenilor - adică un atentat la drepturile cetăţenilor săi”, se arată în comunicat.

Punctul de vedere al iniţiatorului este completat de unii dintre semnatari.

“Semnez această petiţie pentru că îmi doresc ca Parcul Central să fie al tuturor clujenilor, în egală măsură. Regret că primarul municipiului Cluj-Napoca nu vede ce rămâne în urma acestui eveniment. Nu este normal ca Parcul Mare să fie închis pentru o parte a cetăţenilor, nici măcar o zi”, spune o persoană care susţine petiţia.

Iniţiatorul petiţiei mai ridică şi problema beneficiilor pe care le aduce Untold oraşului, care nu ar fi, după cum se arată în text, extrem de clare, în ciuda faptului că se vorbeşte foarte mult despre ele, deoarece nu au fost atestate cu cifre oficiale.

“Aceste aşa-zise 'beneficii' aduse de marele festival nu sunt vizibile pentru cei care locuiesc aici. Iar asta ridică întrebarea: contribuie Untold la brandul Clujului sau doar se foloseşte de el? Sigur că propaganda că 'punem Clujul pe harta Europei' este în vogă, dar pare doar o lozincă populistă: adică, unde a fost Clujul până acum, pe harta Asiei - până la Untold? Hai să fim cinstiţi şi să recunoaştem că sunt multe alte evenimente şi manifestări culturale mai puţin susţinute, care contribuie la vibe-ul oraşului”, se arată în textul petiţiei.

Alţi susţinători, care au lăsat şi comentarii la textul petiţiei, spun că oraşul se aglomerează în această perioadă, mai ales din cauza lipsei infrastructurii, ceea ce afectează viaţa locuitorilor.

“Un asemenea eveniment desfăşurat într-un oraş cu străzi înguste, fără o centură completă, fără inele, pasaje şi parkinguri, afectează grav circulaţia. Accesul restricţionat în Parcul Mare şi zgomotele deranjează vecinii şi mai ales pacienţii din Spitalul de copii”, spune un susţinător al petiţiei.

Alte persoane consideră că în timpul festivalului au loc distrugeri pe care tot localnicii le plătesc, sau sunt deranjaţi de zgomotul muzicii, care se aude până la marginea oraşului şi afectează, uneori, şi calitatea vieţii pacienţilor din spitalele din centru, de faptul că evenimentul atrage persoane care consumă alcool şi droguri, sau că determină o atmosferă propice pentru ca agenţii economici să mărească preţurile sau să ofere marfă expirată ori de proastă calitate.