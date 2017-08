Topul celor mai bine plătiţi DJ din lume. Câţi dintre ei au fost la Untold

David Guetta, care la aproape 51 de ani, este un veteran al muzicii electronice, a câştigat în ultimul an 25 de milioane de dolari, suficient pentru o clasare pe locul 7, scrie digi24.ro. Artistul francez a fost cap de afiş la prima ediţie a festivalului Untold, care a avut loc în 2015.

Olandezul Tiesto, un alt DJ veteran, la cei 48 de ani ai săi, este pe locul doi în clasament, cu un câştig de 39 de milioane de dolari. El a concertat în iulie la festivalul Neversea din Constanţa, fratele mai mic al festivalului Untold. De asemenea, Tiesto a mixat şi la Untold în 2016.

Iar, săptămâna trecută, la Untold în Cluj-Napoca, au mixat Steve Aoki (a fost și anul trecut în România) şi Martin Garrix, aflaţi pe locurile 5, respectiv 9 în topul făcut de Forbes.

Însă cel mai bine plătit DJ, potrivit publicaţiei americane, rămâne, pentru al cincilea an consecutiv, scoţianul Calvin Harris (33 de ani), fostul iubit al lui Taylor Swift, care a câştigat într-un an 48,5 milioane de dolari. Este unul dintre cei mai de succes producători din lume. Mărturie stă și ultimul său hit, „Feels”, cu Pharrell Williams, Big Sean și Katy Perry.

Duoul The Chainsmokers intră pentru prima oară în acest top 10. A avut venituri de 38 de milioane de dolari, grație pieselor „Closer”, alături de Halsey, şi „Something Just Like This” cu Coldplay. Ei ocupă locul al treilea în clasament.

O altă apariție în premieră în acest top este a bizarului DJ Marshmello - un DJ care ține să rămână anonim și apare în spectacole cu capul acoperit cu o mască albă, ceea ce nu l-a împiedicat să câștige 21 de milioane de dolari într-un an, grație unui program riguros al turneelor și a unor onorarii cu șase cifre. Marshmello a cântat anul acesta la Untold.