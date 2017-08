În cât timp va vedea Chinteniul aquapark? La Cluj, autorităţile fac promisiuni de ani de zile

Recent, Ministerul Turismului a acceptat un proiect de 20 de milioane de euro pentru construirea unui aquapark în comuna Chinteni, de lângă Cluj-Napoca. Alături de proiectul aquapark-ului, autoritățile locale vor amenaja și lacul din vecinătate. Cel puţin, aşa figurează aceste proiecte pe hârtie.

“Deschidem porțile tuturor clujenilor”

Potrivit primarului comunei Chinteni, Lucia Sucia, suprafața totală pe care se va întinde acest aquapark va fi de 6,6 hectare.

”În urmă cu 3 ani de zile am început să muncim la aceste studii de fezabilitate în ceea ce priveşte amenajarea unui aquapark pe o suprafaţă de 6,6 hectare şi amenajarea lacului Chinteni. În momentul în care am avut gata studiile de fezabilitate le-am depus la Ministerul Turismului. În momentul de faţă avem un studiu de fezabilitate acceptat de Ministerul Turismului. Pe lacul Chinteni se va putea pescui, vor fi hidrobiciclete, trasee amenajate prin pădure și multe alte activități. Va fi ceva european, cu adevărat. Deschidem porțile tuturor clujenilor", a declarat Lucia Suciu, primarul comunei Chinteni, la un post de radio.

Schimbarea la faţă a zonei

Potrivit lui Suciu, investiția se ridică la suma de 20 de milioane de euro.

”Acest aquapark este foarte bine structurat, foarte bine gândit. Am cerut proiectanţilor să prevadă o zonă pentru parcări, sunt prevăzute peste 1000 de locuri de parcare pe zona respectivă. Acest aquapark se va construi într-o zonă de pantă. La bază avem zona pentru cei de vârste mici, pe urmă venim pentru persoanele de vârsta mea care nu mai au adrenalină la maxim, iar în partea de sus este doar pentru acei tineri care doresc să utilizeze toboganele care vor fi la peste 20 de metri înălţime. Valoarea totală a investiţiei, amenajarea lacului şi aquapark-ul se ridică la 20 de milioane de euro. Aceasta este suma prevăzută în studiile de fezabilitate. Cu siguranţă, când vom avea licitaţiile publice încheiate, suma va fi mai mică. Partea financiară va fi alocată de la începutul anului viitor. Anul viitor va fi licitația, iar termenul de execuție este de doi ani de zile. Proiectul va începe și va fi ceva nemaivăzut”, a mai spus edilul.

Ea susține că în incintă vor exista și locuri de cazare și un centru SPA care să deservească și în sezonul rece.

Întrebată de moderatori dacă s-a inspirat de undeva în realizarea acestui aquapark, Lucia Suciu a răspuns:

„Nu m-am inspirat de niciunde, nu doresc un şablon. Doresc un aquapark unic la nivelul Transilvaniei, la standarde europene. Din fiecare loc prin care am trecut şi dacă am văzut ceva care mi-a plăcut, am memorat şi am încercat să fie altceva la Chinteni. Încerc să vin cu nişte fântâni subterane prin care curge apă şi pe unde veţi putea trece cu nişte bărcuţe în cadrul aquapark-ului. Sunt foarte multe chestiuni şi dacă vom reuşi să le implementăm, acest proiect va fi unic nu numai la nivelul Transilvaniei."

Boc nu are soluţii pentru aquapark de ...10 ani

Primarul Emil Boc a promis încă de la primul mandat că la Cluj-Napoca se va ridica într-un timp foarte scurt un aquapark. În tot acest timp, locuitorii Clujului, oraș de cinci stele, sunt nevoiţi să meargă zeci de kilometri la Turda, Cojocna, Dej sau Gherla, pentru a face o baie la un ştrand public sau să se înghesuie în cele trei ştranduri din oraş: Sun, Clujana şi bazinul olimpic al Universităţii Tehnice.

Problemele juridice asupra terenului din cartierul Grigorescu, pe care Primăria Cluj anunţă de peste un deceniu că va construi un aquapark pentru clujeni, amână, încă o dată, pentru o dată necunoscută, demararea proiectului.

"Rămâne marea neîmplinire datorită conflictului juridic pe suprafaţa de teren de acolo de a putea merge mai departe cu construirea aquapark-ului. Proiectul merge în continuare, sunt şanse, numai că se amână. În loc să se finalizeze în instanţă, la ultimul termen, s-a trimis spre rejudecare. Trebuia să ne spună e al Primăriei, e al USAMV-ului, e al RADP-ului, a cui o fi, dar să ştim o dată a cui proprietate este o parte importantă de teren de acolo, ca să putem discuta cu proprietarul şi să putem face investiţia. Nici USAMV-ul nu poate să meargă mai departe să cedeze, pentru că nu poate ceda o parte din patrimoniu, nici noi nu putem investi cât nu suntem proprietari. Deocamdată, din nefericire, nu s-a putut rezolva acest lucru din aceste motive de revendicări, de retrocedări, care încă mai blochează multe, multe investiţii în acest oraş", spunea Boc în luna iunie la un post de radio.

Emil Boc a mai afirmat că nu cunoaşte în detaliu situaţia Băilor Someşeni unde, pe o locaţie de 14 hectare, s-a discutat, în urmă cu mulţi ani, demararea unei investiţii private.

"Este partea care iarăşi este blocată de la Băile Someşeni din motive pe care eu încă nu le cunosc în detaliu. La Băile Someşeni unde este o suprafaţă de teren de 14 hectare complet şi total privată, noi am adoptat o HCL să facem drumul până acolo. Partea investitorilor nu o poate face Primăria pentru că nu suntem noi proprietari", a mai spus edilul.