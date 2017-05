Ultimele 10.000 de abonamente disponibile la UNTOLD 2017

Fanii festivalului UNTOLD care vor să trăiască experiența unică și plină de magie a festivalului, mai au la dispoziție doar 10.000 de abonamente pentru ediția din acest an. După epuizarea ultimelor 10.000 de abonamente, festivalul UNTOLD, ediția 2017 va fi declarat sold out. Cei care vor dori să facă parte din povestea UNTOLD vor mai avea la dispoziție doar bilete de 1 zi.

Abonamentela prețul special de 385 de lei plus taxe mai pot fi cumpărate doar până luni, 5 iunie. Începând de marți, 6 iunie se va trece la un nou prag de preț pentru un abonament, adică 450 de lei plus taxe. Prețul final al unui abonament pentru festivalul UNTOLD, ediția 2017, va fi de 550 de lei plus taxe. Ultimele 10.000 de abonamente pot fi achizitionate de pe www.untold.com sau de la partenerii UNTOLD afisati pe site-ul festivalului.

Cei mai buni DJ ai lumii: Afrojack, Armin van Buuren, Axwell & Ingrosso, Martin Garrix, Steve Aoki, Dimitri Vegas&Like Mike, Hardwell și cele mai bune voci live ale momentului: Ellie Goulding, MO, Hurts, Tinie Tempah, Redfoo, Jasmine Thompson, vor urca în acest an pe scenele festivalului UNTOLD. Alți peste 150 de artiști internaționali au confirmat prezența și nume precum Solomun, Sven Vath, Jamie Jones, Loco Dice, Dubfire, Chase&Status și Pendulum vor duce experiența muzicală la un alt nivel.

Veștile bune nu se opresc aici, organizatorii UNTOLD promit că în perioada imediat următoare fanii festivalului vor afla și alte nume de artiști internaționali care vin în premieră în România, precum și programul pentru fiecare zi a festivalului.