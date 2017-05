CANNES 2017. Satira despre o galerie de artă, "The Square", a obţinut Premiul Palme d’Or. Concluziile unei ediţii aniversare

În onoarea celei de-a 70-a aniversări, juriul a creat un premiu special pentru actriţa Nicole Kidman, care a jucat în patru filme în acest an, proiectate la Cannes, inclusiv în lungmetrajele din competiţie, “The Killing of a Sacred Deer” şi “The Beguiled,” dar şi în cel de-al 2-lea sezon al “Top of the Lake” şi în proiecţia specială a “How to Talk to Girls at Parties”, scrie Mediafax.

Trofeul Grand Prix a mers către regizorul filmului “BPM (Beats Per Minute),” Robin Campillo, care a venit cu un film profund uman despre lupta din anii 90 contra SIDA, plasată în Franţa, pe fondul mişcării pentru drepturile persoanelor gay. “BPM” marchează prima prezenţă a regizorului francez Campillo în competiţia Festivalului de la Cannes.

Premiul pentru cel mai bun regizor i-a revenit Sofiei Coppola pentru “The Beguiled,” o adaptare a romanului lui Thomas Cullinan despre Războiul Civil, despre un soldat rănit unionist care se refugiază într-o şcoală de fete din Virginia.

Una dintre surprizele serii a fost că juriul Cannes a adorat premiul pentru cel mai bun scenariu filmului “The Killing of a Sacred Deer” (co-scris de Yorgos Lanthimos şi Efthimis Filippou) dar şi filmului “You Were Never Really Here”, regizat de Lynne Ramsay.

Ţinând cont că regizoarele Lynne Ramsay şi Sofia Coppola nu au reuşit să ia premiul cel mare înseamnă că Jane Campion rămâne singura regizoare care câştigă Palme D Or în cei 70 de ani de festival.

Premiul pentru cel mai bun actor i-a revenit lui Joaquin Phoenix pentru „You Were Never Really Here”.

Premiul pentru cea mai bună actriţă a fost acordat de către Irene Jacob şi Paolo Sorrentino actriţei de origine germană Diane Kruger pentru interpretarea din filmul lui Fatih Akin „In the Fade”.

La acceptarea premiului său, Kruger a transmis un mesaj pentru toţi cei care, asemeni personajului său, „au supravieţuit unui act de terorism şi care încearcă să se recompună şi să îşi vadă de viaţă după ce au pierdut totul. Ţineţi minte că nu sunteţi uitaţi.”

Regizorul rus Andrey Zvyagintsev a câştigat Premiul juriului pentru „Loveless”.

Premiul Camera d’Or, decernat pentru cel mai bun film din oricare secţiune a întregului festival, a mers către regizoarea Léonor Serraille pentru filmul “Jeune femme” (Montparnasse-Bienvenüe), care a avut premiera în secţiunea Un Certain Regard. Filmat la Paris, lungmetrajul surprinde povestea unei tinere franţuzoaice dezorientată în urma unei despărţiri recente.

Pedro Almodóvar a fost preşedintele juriului din 2017 printre ceilalţi membri numărându-se regizoarea germană Maren Ade, actriţa americană Jessica Chastain, actriţa chineză Fan Bingbing, Agnès Jaoui, regozrul sud-coreean Park Chan-wook, actorul american Will Smith, regizorul italian Paolo Sorrentino şi compozitorul francez Gabriel Yared.

COMPETIŢIE

Palme d’Or: “The Square” (Ruben Östlund)

Premiul special: Nicole Kidman

Grand Prix: “BPM (Beats Per Minute)” (Robin Campillo)

Premiul pentru cel mai bun regizor: Sofia Coppola, “The Beguiled”

Premiul pentru cel mai bun actor: Joaquin Phoenix, “You Were Never Really Here”

Premiul pentru cea mai bună actriţă: Diane Kruger, “In the Fade”

Premiul juriului: “Loveless” (Andrey Zvyagintsev)

Premiul pentru cel mai bun scenariu — acordat la egalitate filmelor: “The Killing of a Sacred Deer” (Yorgos Lanthimos, Efthimis Filippou) şi “You Were Never Really Here” (Lynne Ramsay)

UN CERTAIN REGARD

Premiul Un Certain Regard: “A Man of Integrity,” Mohammad Rasoulof

Cel mai bun regizor: Taylor Sheridan, “Wind River”

Premiul Juriului: Michel Franco, “April’s Daughter”

Cea mai bună interpretare: Jasmine Trinca, “Fortunata”

Premiul pentru Poezie Cinematografică: Mathieu Amalric, “Barbara”

Filmele produse de Netflix s-a numărat printre noutăţile acestei ediţii a Festivalului de la Cannes, însă nici „Okja” sau „The Meyerowitz Stories” nu a obţinut un premiu important, ceea ce nu constituie o surpriză, mai ales că Pedro Almodovar a fost extrem de critic faţă de prezenţa gigantului de stremng online la conferinţa de presă din deschiderea festivalului.

Un alt element de luat în considerare altărui de marele câştigător al Cannes 2017, „The Square” este actriţa Elisabeth Moss, care are un rol în acest lungmetraj. Aceasta joacă atât în „The Handmaid’s Tale”, dar şi în noua serie „Top of the Lake”, ce va fi lansată în acest an.

La conferinţa de presă de după gala festivalului au primat întebări legate de diversitate şi reprezentare potrivit Variety. Actriţa Jessica Chastain a avut mai multe nemulţumiri: „Dacă am avea poveşti despre femei, am avea personaje feminine mai autentice. Ce am învăţat din această experienţă este cum priveşte lumea femeile, ceea ce este profund deranjant pentru mine...Când vom avea mai multe povestitoare femei, vom avea mai multe femei pe care să le recunosc din viaţa de zi cu zi”, a spus Chastain plângându-se de faptul că au absentat genul de femei puternice, proactive din filmele incluse în competiţie.

Regizoarea filmului “Toni Erdmann”, Maren Ade, a insistat la rândul său că „juriul nu a acordat premii femeilor pentru că sunt femei” şi a exprimat că îşi doreşte mai multe regizoare şi subiecte adecvate acestora: „Pierdem foarte multe poveşti pe care le pot spune ele, nu doar despre personaje feminine, ci şi despre viziunea lor asupra bărbaţilor.”

La rândul său, actriţa chineză Fan Bingbing a declarat: „Vrem să încurajăm regizoarele să prezinte mai multe personaje feminine”, în timp ce Will Smith a afirmat: „Nişte tipi negri chiar n-ar dăuna nimănui, dar vom discuta despre asta altă dată.”

12 zile de festival, sute de vedete şi actori de primă mână, nume grele ale cinematografiei mondiale, iconicul covor roşu din faţa Palais des Festivals et des Congrès de Cannes şi 19 filme înscrise în competiţie la cea de-a 70-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes.

Festivalul a luat sfârşit duminică seară cu gala de premiere. În competiţia acestui an au fost incluse 19 filme, inclusiv cele ale lui Todd Haynes, Yorgos Lanthimos, Sofia Coppola, Michael Haneke şi Lynne Ramsay şi alţii.