EducaTIFF: 8 filme în premieră pentru România, ateliere de animație și lecții de cinema

Evenimentele încep de Ziua Copilului, pe 1 iunie, cu un spectacol la Casa de Cultură a Studenților, de la 12.00: cine-concertul „Lotte, mon amour”, care cuprinde filme de animație create în anii 1930-1950 de Lotte Reiniger, unul din pionierii animației cu siluete. Proiecțiile sunt acompaniate live de muzică originală de Christine Ott, o interpretă recunoscută la nivel mondial, care cântă la „ondes martenot”, unul din primele instrumente muzicale electronice din lume, inventat în 1928!

Începând din 2 iunie, EducaTIFF aduce 8 filme în premieră pentru România, toate special create și alese pentru copii și adolescenți. Acestea îi vor ajuta pe cei mai mici dintre marii iubitori de film să descopere o mulțime de lucruri noi despre lumea în care trăiesc: din Norvegia până în Vietnam și din Cuba până în Slovacia!

Proiecțiile încep vineri, 2 iunie, la ora 10:00, cu un film propus de Vietnam la Oscar. „Flori galbene în câmpia verde” („Yellow Flowers on the Green Grass”) este recomandat și celor mai mici dintre spectatorii EducaTIFF, pentru că abordează relația dintre doi frați, cu multă sinceritate, candoare și un strop de magie. Trecând printr-o serie de încercări și aventuri, povestea împacă într-un final presiunea și responsabilitatea de a fi fratele mai mare cu provocările de a fi fratele mai mic.

Ecranizare a unui roman de succes, „Flori galbene în câmpia verde” face parte dintre cele trei filme incluse în competiția Tineri Critici de Film a EducaTIFF-ului, alături de comedia „O familie fabuloasă” („The Fabulous Patars”, 12+), și filmul de acțiune despre universul gamer-ilor „Offline – Ești pregătit pentru nivelul următor?” („Offline – Are You Ready for the Next Level?”), recomandat pentru elevii cu vârsta 15+. Toți cei care vor scrie cronici pentru unul dintre aceste filme pot participa la competiția Tineri Critici de Film, unde anul acesta se acordă trei premii, o tabletă Samsung Galaxy Tab S3, un telefon Samsung Galaxy A5 și un telefon Samsung Galaxy A3, oferite cu sprijinul Samsung Romania.

Programul de filme EducaTIFF mai include, pentru categoria de vârstă 6+, aventura fantastică „Profesorul Broască” („Mr. Frog”) și „Esteban” - povestea unui băiețel cubanez care ar prefera să primească lecții de pian în loc de papuci noi.

La categoria 12+, au fost selectate „Micul Port” / „Little Harbour”, primul film slovac premiat la Berlinale, și „Regele Piticilor” („King Laurin”), un basm nou venit din Germania, care continuă cu sensibilitate moștenirea fraților Grimm. Liceenii (și nu numai!) sunt invitați să afle despre o formă de rasism ce a existat într-o zonă pe care o considerăm acum un exemplu de civilizație: „Sânge de lapon” („Sami Blood”) va dezvălui o parte neștiută din istoria Peninsulei Scandinave.

Filmele vor fi proiectate în perioada 2-7 iunie, în amfiteatrul Universității Sapientia (Calea Turzii, nr. 4) și la Cinema Dacia, din Mănăștur. Toate proiecțiile vor fi urmate de dezbateri moderate de Raluca Bugnar și Daniel Iftene, traineri EducaTIFF.

În completarea proiecțiilor de film, EducaTIFF include o serie de activități care să dezvolte universul cinematografic al elevilor, gândirea critică și creativitatea. Toate aceste activități – ateliere de desen ilustrativ, ateliere de animație, seminarii de critică de film și lecții de cinema – vor fi găzduite de Muzeul de Artă Cluj-Napoca. Intrarea va fi liberă, pe bază de rezervare, în limita locurilor disponibile.

Atelierele de desen ilustrativ, susținute de Adrian Barbu, vor avea durata de 2 ore și sunt recomandate pentru copii cu vârsta între 6 și 10 ani. „Fiecare copil are un animăluț preferat, că-i iepuraș sau ursuleț de pluș, dinozaur sau monstruleț, și e distractiv să-i pui să le transforme în personaje desenate și să le dea o poveste”, spune Adrian Barbu.

Cecilia Felmeri și Bence Makkai sunt tutorii atelierelor de animație, care vor dura câte trei ore și sunt recomandate pentru copii cu vârste între 11 și 14 ani. Participanții vor învăța să realizeze animații prin tehnici clasice, fie că e vorba de stop-motion cu paper-cut, animații de obiect sau pixelație. Pe parcursul atelierului, participanții vor dezvolta o scurtă animație, de la idee până la cadrele înregistrate.