Katia, Ilinca și Alex Florea deschid Zilele Clujului

Câștigătoarea ”Next star”, Katia, dar și reprezentanții României la Eurovision, Ilinca & Alex Florea, vor concerta vineri, 26 mai, în Piața Unirii, în deschiderea Zilelor Clujului 2017.

Evenimentul va începe la ora 18.00, iar spectatorii vor avea parte și de un un eveniment inedit: Katia & the Children of Music in a Young Famous Orchestra experience. Practic, elevii de la mai multe școli vor cânta alături de cei de pe scenă o melodie, iar experiența va fi una inedită. Katia, fetița din Cluj-Napoca de 11 ani, care a câștigat concursul ”Next Star”, va cânta pe scena de la Zilele Clujului melodiile compuse chiar de ea.

Katia, copilul minune

Katia Cărbune este elevă în clasa a V-a și a participat, în ultimii ani, la mai multe concursuri de talente. În anul 2015, a câştigat concursul School Idol Cluj, iar în 2016 s-a impus la Festivalul Internaţional de Muzică School Idol Cluj, unde a câştigat marele premiu. Pe lângă pasiunea pentru muzică, fetiţa este şi foarte silitoare, anul trecut fiind desemnată „eleva anului“ datorită rezultatelor deosebite la învăţătură.

În ultimul an, Katia a compus patru melodii în limba engleză, pe care le interpretează şi la pian, iar prima a fost înregistrată la Uniunea Compozitorilor din România. Tânăra a dezvăluit că are în plan să lanseze un album. Într-un interviu pentru Mediafax, Katia a povestit că a început să cânte de la vârsta de trei ani, prima piesă interpretată fiind „Petit Papa Noel“, pe care a învăţat-o de la bunica ei. „Cânt acasă, la pian, dar şi cu voce, aproape tot timpul. Toamna trecută, eram singură acasă, mă plictiseam groaznic şi m-am pus la pian. Am compus pe loc o piesă, muzica şi versurile în limba engleză, «My heart is breathing you». Când scriu piese, gândesc în engleză, îmi e mai uşor. În română nu compun, pentru că nu îmi ies versurile natural“, a povestit Katia.

Experiența Eurovision, adusă la Cluj

llinca & Alex vor aduce pe scena din centrul Clujului experiența și spectacolul de la Eurovision. Pe 13 mai, Ilinca și Alex Florea au urcat pe scena Eurovision de la Kiev în cadrul finalei concursului. Cei doi artiști au reușit performanța de a se clasa pe locul 7 și de a obține cel mai mare punctaj din istorie pentru România din partea publicului. Artiștii au obținut 58 de puncte din partea juriilor și 224 din partea publicului, ocupând locul 5 în preferințele acestuia din urmă. “A fost cea mai frumoasă experiență pe care am trăit-o! Scena Eurovision a fost cea mai mare scenă pe care am cântat și m-am simțit ca o adevărată artistă internațională. Am dat sute de interviuri și sunt mulțumită de locul pe care l-am ocupat în clasament, dar mai ales de punctajul din partea publicului. Mă bucur că oamenii au «Yodelit» cu noi și peste câțiva ani, poate mă voi întoarce la Eurovision”, declara Ilinca.

Cine mai urcă pe scenă de Zilele Clujului

Tot vineri, pe scena amplasată în Piața Unirii vor mai urca trupele Direcția 5, Alternosfera și Zdob și Zdub, iar seara se va încheia la ora 23.00 cu o proiecție video mapping.

Partenerii principali ai ediției din acest an a Zilelor Clujului sunt Bergenbier, Vodafone Romania, Pepsi, NTT Data, Coral, Farmec, Selgros România și Napolact.

Ce se întâmplă în alte locații

PIAȚA MUZEULUI

21:00 Concert Pianette (Aminda & Roje)

22:00 David, Adela și Origen Todoran – acustic show David & The Six Martini Band

STR. MIHAIL KOGĂLNICEANU

10:00 – 22:00 Promenada Cărților – Festivitatea de deschidere. Parada personajelor de poveste și diferite activități

10:00 – 22:00 Târgul Meșterilor Populari

11:00 – 23:00 Festivalul Culinar Internațional

STRADA POTAISSA – Zidul cetății

18:00 Deschiderea / Tabere Istorice și prezentarea trupelor de reînscenare istorică antice și medievale

CASINO – CENTRUL DE CULTURĂ URBANĂ

10:00 – 20:00 Expoziție foto “Podurile Clujului”. Expoziția prezintă punțile de legătură ale orașului. Podurile de ieri și de azi în ipostaze diferite de la poduri dispărute și pasarele mai puțin cunoscute la podurile mari ale Clujului în fotografii care le surprind de-a lungul timpului.

19:00 Cursuri gratuite de tango argentinian pe platoul din fața cazinoului

TURNUL CROITORILOR

10:00 – 22:00 Expoziția de fotografie „Trăsuri și mașini prin Clujul de altădată”. Vechi atelaje și mașini care altădată conectau oameni și locuri. O plimbare imaginară pe străzile Clujului prin intermediul fotografiilor de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX.

10:00 – 22:00 Expoziția “Expediție în trecut. 120 de ani de la expediția lui Emil Racoviță în Antarctica”. O fascinantă incursiune printre obiectele care au aparținut lui Emil Racoviță, naturalistul expediței „Belgica” și fondatorul biospeologiei, de la microscop și aparat foto, la capcane pentru animale marine, acuarele, fotografii, dar și corespondența cu unii membrii ai echipajului.

10:00 – 22:00 Expoziția “Tehnologia secolului XX în reclame”. Casete publicitare fascinante de la „mașine clocitoare” sau aparate cinematografice pentru acasă, prezente în reclamele de la începutul secolului XX, până la aparate foto, radiouri, casete video și primele reclame la telefonia mobilă. Aparatura care a conectat odinioară oamenii, ușurându-le traiul și aducându-i mai aproape unii de alții prin intermediul tehnologiei.

CINEMA FLORIN PIERSIC

19:00 Gala Cetățenilor de Onoare și Spectacol Grigore Leşe și invitații săi (în limita locurilor disponibile)