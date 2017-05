Oraşul se conectează la “Zilele Clujului”

Tema ediției din acest an va fi “Orașul se conectează”, iar programul va fi complex. Din evenimentele care se vor desfăşura în centrul oraşului amintim:

Piața Unirii va găzdui în fiecare seară câte un spectacol tematic, astfel:

Joi, 25 mai, ora 21:00 - Teatrul Național Cluj-Napoca va ieși în spațiul public cu spectacolul „Insula” după Gellu Naum. Un spectacol-concert cu cei mai îndrăgiți actori clujeni după muzica Adei Milea, scenografia Valentin Codoiu, asistent regie Andreea Iacob.

Vineri, 26 mai, ora 18:00 – clujenii sunt aşteptaţi să ia parte la o experiență muzicală desăvârșită unde aproximativ 1500 de elevi din Cluj-Napoca se vor reuni alături de Young Famous Orchestra formând cel de-al patrulea eveniment de community building, după conceptul educațional al prof. Anamaria Eli. Invitați speciali: Ilinca Băcilă&Alex Florea și tânăra Katia. Tematica zilei de vineri va fi adresată în mod special tinerilor, dar și sufletelor tinere, astfel va continua cu concerte susținute de Arpy & Zip Band, Ilinca Băcilă&Alex Florea, Direcția 5, Alternosfera, Zdob și Zdub. Seara se va încheia cu un impresionant spectacol de video mapping.

Sâmbătă 27 mai, începând cu ora 19:00 – festivalul va continua cu tradiționala seară de muzică clasică din cadrul Zilelor Clujului. Vor împărți aceeași scenă Academic Bigg Dimm a' Band, orchestra și soliștii Academiei de Muzică „Gheorghe Dima”, Opera Națională Română Cluj-Napoca și Opera Maghiară Cluj, sub egida „Gala Operelor Clujene”. Spectacolul va continua cu opera „Carmina Burana” a Filarmonicii de Stat Transilvania alături de Cristina Păsăroiu, Ștefan von Korch, Florin Estefan, dirijor: David Crescenzi. Seara se va încheia la ora 22:45 cu un spectacol de artificii. Un alt moment cheie al zilei de sâmbătă va fi „Parada Zilelor Clujului”.

Duminică, 28 mai, va fi ziua dedicată tradițiilor și folclorului. Astfel, începând cu ora 14:00, cei mai îndrăgiți interpreți de muzică populară îi vor încânta pe clujeni cu repertorii din folclorul românesc. Printre aceștia se numără: Mariana Sfechiș, Maria Golban Șomlea, Marius Ciprian Pop, Vasile Coca, Năstăcuță Iuga, Daniela Condurache, Ionuț Fulea, Mariana Deac, Sava Negrean Brudaşcu, Dumitru Fărcaş, Aurel Tămaş, dar și îndrăgite ansambluri folclorice.

Piața Muzeului

Una din cele mai primitoare și iubite locații ale orașului va găzdui timp de 3 zile diferite concerte și momente muzicale. Astfel vineri vom avea o seară acustică în compania lui Radu Fărcane și Andrei Crisztea, Matcka acoustic set, Aminda&Roje – un nou proiect muzical și David, Adela& Origen Todoran – acoustic show. Sâmbătă clujenii îi vor vedea pe scenă pe unii dintre cei mai apreciați dj clujeni - Dj Zo, Made from Scratch, Danaga, seara culminând cu Blanilla & The Flying Quartet. Seara de duminică oferă cadrul perfect pentru conectarea muzicii prin ritmuri inedite oferite de artiști precum Musai Soundworks, Florin Stefan, Dj Carkeys & Harp Swan, Say What Trio.

Str. Mihail Kogălniceanu va fi timp de 3 zile locatia mai multor activități și programe:

Promenada Multiculturalității - Universitatea Babeş-Bolyai, prin Centrul de Cooperări Internaţionale, este alături de clujeni și în acest an la Zilele Clujului. Acesta reuneşte institutele și centrele culturale, facultăţile, liniile de studiu, muzeele şi alte departamente ale Universităţii. Tot pe strada Mihail Kogălniceanu vor avea loc și Târgul Meșterilor Populari Clujeni și Promenada Cărților.

Festivalul Culinar Internațional – restaurantele cu specific internațional din Cluj-Napoca vor pregăti timp de 3 zile specialități culinare, iar maeștrii bucătari vor susține demonstrații gastronomice.

Concerte live - Serile de pe str. Mihail Kogălniceanu se vor încheia cu concerte de muzică live oferite de trupe clujene. Printre acestea se numără: Incognito, Take Five Band, Trupa Reea, Score Band, dar si Voltaj Academy, Rock Academy si The Beat School.

Casino – Centrul de Cultură Urbană

Casino-ul va găzdui un concert-spectacol „Ocolul Pământului în 21 de melodii”, teatru de copii , expozițiile „Clujul are farmec” și „Podurile Clujului”.

Parcul Central “Simion Bărnuțiu”

În Parcul Central vor avea loc concomitent mai multe evenimente distractive, culturale și interactive: Ziua Africii, The Fun Zone (escaladă, tiroliană, sumo, tir cu talere, ateliere pentru copii, origami, pictură, plimbări cu canoe pe lacul Chios, Campionatul național de street workout, Parada Automobilelor Retro, teatrul Reactor pentru copii, activități asistate de câini, terapie prin artă etc.

Alte locații importante precum Turnul Croitorilor – Centrul de Cultură Urbană, Cinematograful Mărăști și Cinematograful Dacia, Pădurea Hoia-Baciu, Piața 14 Iulie vor găzdui proiecții de film și desene animate, planetariu mobil, lansări de carte, tururi ghidate, concurs de escape, concerte și expoziții.