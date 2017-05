Politicienii visează cu ochii deschiși. Problema metroului, adusă în discuţie, din nou, de primarii din Cluj și Florești

Primarul comunei Florești, Horia Șulea, a explicat că numai un metrou ar rezolva problema traficului pe axa Florești - Cluj-Napoca - Apahida.

”Suntem în situația în care numai o astfel de investiție îi va face pe oameni să lase mașinile și să circule cu adevărat rapid și în siguranță. Noi vom face în termenul stabilit, 6 luni, centura de sud, prin spatele Vivo Cluj, dar acest lucru nu va rezolva foarte mult problema traficului. Vreau să vă spun că sunt determinat ca după terminarea lucrărilor să introduc pe DN 1, în Florești, o linie dedicată de transport în comun. Aceasta este prioritatea noastră și vrem să susține folosirea autobuzelor”, a spus Horia Șulea, potrivit Știri de Cluj.

Autoritățile nu pot spune, însă, din ce bani s-ar putea finanța un astfel de metrou. ”Noi am contribuit la bugetul de stat cu 100 de milioane de euro și cred că am primit înapoi 1 milion de euro. Dacă ne-ar rămâne măcar 20 de milioane de euro din taxe și impozite, poate am avea o șansă să facem lucruri mai importante pentru comună”, a mai spus edilul șef.

Primarul Emil Boc explica în trecut că un metrou ar costa la Cluj 5 miliarde de euro.

”Soluția metroului nu se poate implementa la Cluj, pentru că avem un oraș cu jumătate de milion de oameni și cu un cost de 5 miliarde de euro pentru metrou. Ar fi o soluție care nu se poate susține financiar. Ar fi frumos să ai de la Polus la Aeroport o linie de metrou. Din nefericire costurile exorbitante, de 5 miliarde de euro, nu ne permit nici să visăm. Metroul nu este sustenabil la o populație de jumătate de milion de oameni și la un buget de 210 milioane de euro cât are Clujul. Sunt realist că ar fi ideal să avem o soluție de metrou, dar nu este sustenabilă. Ar costa 5 miliarde de euro. Trebuie să te gândești că ai un spațiu la Someș pe care îl poți folosi. Costul pentru pasaj de la Clinicilor până după Prefectură este de 400 de milioane de euro, cea mai scumpă variantă, și de 200 de milioane de euro pentru un tunel care ar avea și porțiuni supraterane”, a spus Boc.

Viceprimarul Clujului, Dan Tarcea, îl contrazice pe Emil Boc și susține că un metrou s-ar putea construi în 20 de ani.

”Noi pregătim acest proiect, astfel încât cei care vor veni peste patru sau opt ani la guvernarea locală să aibă de unde să pornească. În momentul de faţă suntem în faza de dezbatere cu specialiştii, adunăm toate ideile, vedem ce se întâmplă, apoi vom trece la alocări bugetare pentru studii. Prețul metroului ar fi undeva între 5 şi 15 milioane pe kilometru”, a spus Dan Tarcea.

Un calcul la o linie de metrou de 20 de km, la prețul maxim pe kilometru, ar costa 300 de milioane de euro, departe de cei 5 miliarde vehiculați de Emil Boc.

Viceprimarul Tarcea a explicat într-o emisiune la radio de ce e mai bine pentru Cluj să aibă metrou față de monorail.

"Avem nevoie de soluții pe termen scurt, cum ar fi o lărgire de stradă, o reorganizare, un sens giratoriu, o lărgie de benzi, care sunt niște soluții punctuale și nu rezolvă problema de fond. Avem nevoie de soluții pe termen mediu, cum ar fi să gândim o șosea de-a lungul căii ferate, să mai facem un pod peste râul Someș, care necesită o investiție destul de mare, dar sunt soluții pe termen mediu și care se pot face și soluții pe termen lung cum este metroul. În primul rând, ca să putem face metrou, municipiul Cluj-Napoca trebuie să aibă minim 500.000 de locuitori, ca să se justifice un metrou pentru că toate studiile spun că într-un oraș sub 500.000 de locuitori nu se justifică metroul pentru că sunt niște costuri de mentenanță a metroului foarte mari, pe care o municipalitate cu o populație sub 500.000 de locuitori nu și le poate permite. Clujul fiind un oraș istoric, de 2000 de ani, construcțiile sunt vechi, este mult mai greu să faci un monorail, de exemplu, care ar fi o soluție mult mai ieftină decât metroul, dar nu cred că vom obține niciodată aviz de la Monumente. Cum ar fi ca în Cluj, peste o clădire istorică să treacă un monorail? Nu cred că se încadrează, chit că ar fi o zonă foarte bună. Cred că și pe vremea domnului Funar s-a discutat despre metrou”, a spus Tarcea.

Ideea trenului suspendat de-a lungul Someșului a fost propunerea vechilor liberali, în special a lui Marius Nicoară pe când era contracandidatul lui Emil Boc la fotoliul de primar al Clujului.