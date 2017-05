Doi tineri din Cluj fac ceasuri unicat din lemn de esenţe exotice

Ruben Perju, absolvent al Facultăţii de Arhitectură a Universităţii Tehnice Cluj-Napoca, a declarat că proiectul a început într-o mansardă din Suceava, primele prototipuri fiind realizate cu o maşină cu comandă numerică adusă din SUA.

„Prin 2013 aveam un ceas metalic pe care l-am scăpat pe jos. Fiind implicat în anumite proiecte legate de lemn şi pentru că îmi place să creez lucruri m-am gândit ce ar fi să fac un ceas din lemn. De acolo a început totul, cu schiţe de mână, cu proiecte proprii, cu o machetă, şi aşa s-a conturat ideea, pas cu pas. L-am cooptat în acest proiect pe Iosif Harasemiuc, tot absolvent de UTCN, inginer, neavând niciunul experienţă antreprenorială. Am pornit totul de la zero, am început într-o mansardă a familiei lui Iosif din Suceava, transformată în atelier”, a povestit Perju.

Iosif Harasemiuc şi Ruben Perju au participat, la sfârşitul anului 2015, la un curs pentru antreprenori la Cluj-Napoca, iar la final afacerea lor a fost premiată şi li s-a recomandat să se mute în oraşul de pe Someş şi să angajeze oameni.

„La acel moment noi doi făceam totul, de la A la Z, proiectare, execuţie, promovare, marketing, vânzare produs. În noiembrie 2015 ne-am mutat afacerea la Cluj-Napoca, am închiriat un spaţiu, am angajat doi oameni. Am mai achiziţionat echipamente şi de atunci suntem aici. Vânzarea ceasurilor s-a făcut, la început, prin intermediul unei reţele de socializare şi abia în vara anului trecut s-a trecut la vânzarea pe site-ul propriu. Am vândut ceasuri în ţară şi cam 15% din producţie în străinătate, dar vrem să creştem în acest an exportul şi să intrăm puternic pe pieţele internaţionale. Capacitatea de producţie este de circa 200 de ceasuri pe lună”, a mai spus Perju.

Construcţia unui ceas din lemn durează circa 4 zile iar fiecare dintre produse trece prin multe procese tehnologice, 60% din ele fiind executate manual.

„Ceasurile noastre din lemn sunt unisex, unicate, iar clientul îşi poate configura, dacă vrea, ceasul, de la zero. Îşi poate alege dimensiunea ceasului, esenţa exterioară de lemn, lemnul cadranului, acele, secundarul, cureaua, cutia în care se pune ceasul, gravura personalizată de pe spatele ceasului şi de pe cutie. Ceasul se poate, astfel, asorta cu stilul vestimental”, a explicat Ruben Perju.

Acesta a precizat că ceasurile sunt confecţionate din lemn de esenţe exotice, cu o duritate foarte ridicată, importat din străinătate, cum sunt abanosul, măslinul, lemnul vieţii, cedru, cocobolo, bocote, ziricote.

„Diferenţa dintre un ceas metalic şi unul din lemn constă în greutate, al nostru este mai uşor, nu depăşeşte 35 de grame, am eliminat orice contact metalic cu pielea, este confortabil, iar la nivel de design conferă unicitate, chiar dacă iei două ceasuri din aceeaşi esenţă lemnoasă ele sunt diferite, este o notă personală, ceasul este unicat. Mecanismul folosit în ceas este elveţian, quartz, pe baterie, sunt placate cu aur şi au cinci rubine, adică sunt de mare precizie. Folosim doar materiale premium, cristal safir pentru geamul ceasului, adus pe comandă din Hong Kong, iar curelele din piele din Italia. Ceasurile noastre sunt rezistente la apă”, a mai afirmat antreprenorul.

Pentru anul 2017, cei doi tineri îşi propun lansarea unui smartwatch şi a unui ceas automatic.