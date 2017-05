EUROVISION. A început numărătoarea inversă. Ilinca si Alex Florea au decolat spre Kiev

Cu emoţie, artiștii și-au luat la revedere într-o conferință organizată în incinta aeroportului Otopeni. Artiştii au făcut o mulţime de poze cu susţinătorii veniți să-i conducă, au dat autografe și au oferit cadouri, iar Ilinca i-a încântat pe cei prezenţi cu câteva acorduri de yodel.

Iuliana Marciuc, șefa delegației României la cea de a 62-a ediție a concursului, a mărturisit că speră ca artiștii să se claseze, după finala din 13 mai, în "Top 5".

În ceea ce priveşte ecourile melodiei “Yodel It!” la nivel european, Iuliana Marciuc spune că: “A fost o bucurie să constat că Europa , iar ziariştii străini au fost extrem de receptivi la această piesă şi curioşi la interviuri. Se vede că fanii şi-au schimbat opţiunile şi topurile în urma turneului de promovare, iar lucrurile arată bine pentru noi. La toate acestea se mai adaugă optimismul cu care plecăm şi vrem să-i susţinem cu toate puterile pe aceşti copii, pentru că sunt la prima lor experienţă internaţională. Le ţinem pumnii şi dorim să venim cu rezultate cât mai frumoase de la Kiev”, a mai spus Iuliana Marciuc.

A doua zi după sosirea in Ucraina, românii intră în focuri şi vor susţine prima repetiţie pe scena din Kiev.

“Experienţa Eurovision este, pentru noi, o poveste foarte frumoasă, care acum se află în pragul unui nou început. Debutul şi l-a făcut în ianuarie, la preselecţii, apoi la semifinala şi in finala care a desemnat prin votul publicului “Yodel It!” ca fiind melodia câştigătoare. Spun că este un nou început, pentru că plecăm la Kiev să reprezentăm România. Sunt foarte încrezătoare, ştiu că în ceea ce ne priveşte am făcut tot posibilul să fim la înălţime”, a declarat Ilinca.

”Îmi doresc foarte mult să dau tot ce pot. Am puţine emoţii, pentru că am probleme cu gâtul. Sunt cu medicamentele după mine, cu aparatul de aerosoli. În plus, urmez un regim alimentar. Dar o să fie bine. Eu sunt foarte ambiţioasă”, a spus Ilinca pentru News.ro.

“Urmează acum o perioadă solicitanta. Marți vom face prima repetiţie şi avem foarte mari emoţii. A doua repetiţie o vom avea pe data de 5 mai, iar în acest interval sper să primim din partea echipei producătoare tot sprijinul necesar pentru ca show-ul să fie aşa cum îl dorim noi”, a adaugat Alex Florea.

Reprezentanții României vor cânta în a doua semifinală Eurovision, pe 11 mai. Marea finală a concursului este programată pe 13 mai.

Eurovision este o competiţie muzicală internaţională. Prima ediţie a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveţia. Difuzat fără întrerupere, timp de 60 de ani, show-ul a devenit unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume. Printre artiştii care au urcat, de-a lungul anilor, pe scena Eurovision se numără: ABBA, Julio Iglesias, Celine Dion, Johnny Logan.

Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi - Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu - Atena, 2006). Melodia românească cu cel mai mare punctaj obţinut în finala Eurovision (172 de puncte) este Tornero, interpretată de Mihai Trăistariu.