Doar 3 din 10 companii din România folosesc social media pentru vânzări

Conform studiului, eficienţa marketingului în cadrul reţelelor de socializare este recunoscută de 80% din companii, scrie Mediafax.

În urmă cu patru ani, 22% din companii îşi puneau întrebarea dacă să includă social media în planul lor de marketing; în prezent, doar 5% au în continuare un anumit tip de rezistenţă la această abordare. Mai exact, 87% din companiile din România spun că utilizează reţelele sociale în marketing, iar 8% spun că vor începe să le utilizeze în perioada următoare.

Cele mai folosite platforme pentru social media marketing în România sunt Facebook (96%), LinkedIn (70%) şi Youtube (44%). Conform Social Media Examiner, pe primele trei locuri la nivel global se află Facebook (93%), Twitter (76%) şi LinedIn (67%).

Platformele cele mai folosite de companiile din România pentru reclamele sponsorizate sunt Facebook (81%), Google (50%) şi LinkedIn (14%). Tot Social Media Examiner arată că, la nivel global, primele trei locuri sunt ocupate de Facebook (87%), Google (39%) şi Twiter (18%), urmat abia apoi de LinkedIn cu 17%.

Doar 25% din respondenţi spun că au o strategie privind social media marketing la nivelul întregii companii, 51% spun că au o astel de strategie la nivelul echipei de marketing, iar 4% au o strategie de social media marketing numai la nivelul echipei comerciale. În continuare, două din 10 companii nu au nici un fel de startegie pentru social media marketing.

Conform rezultatelor cercetării, cele mai multe companii folosesc social media marketing în România de 2-3 ani (25%), dar la nivel global, procentul cel mai mare este cel al companiilor care folosesc social media marketing de peste 5 ani (21%). Companiile care folosesc social media marketing de mai puţin de un an este de 15% în România şi de 20% la nivel global.

37% din companiile din România au investit sub 1.000 de euro în promovarea prin intermediul reţelelor sociale în ultimul an, 25% au investit între 1.000 şi 3.000 de euro, 11% au investit între 3.000 şi 5.000 de euro, în timp ce 9% au investit între 5.000 si 10.000 de euro pentru acelaşi demers. Numai 13% din respondenţi au afirmat că au investit peste 10.000 de euro în promovarea companiilor lor prin social media în ultimul an.

Cele mai multe companii (82%) oferă followerilor conţinut despre produsele şi serviciile companiei, 66% dau informaţii despre companie, iar 58% au conţinut despre campanii, promoţii, vânzare directă sau indirectă. Ofertele de locuri de muncă apar pe social media la doar 41% din companii. La nivel global, 41% din companii măsoară randamentul investiţiilor în social media, comparativ cu 59% în România.

Cât priveşte timpul săptămânal alocat pentru promovarea companiei în social media, atât în România (59%) cât şi la nivel global (36%), cele mai multe companii spun că alocă maxim 1-5 ore pentru această activitate. Totuşi, la nivel global 21% din companii alocă 11-20 de ore, pe când în România doar 7% alocă acest timp.