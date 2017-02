Clujeanca Ilinca Băcilă, în finala Eurovision: “Visul meu e să ajung star internaţional”. Ascultă piesa care a reuşit performanţa de a obţine maximum de puncte - VIDEO

Selecţia Naţională se va încheia cu Marea Finală, care va avea loc duminică, 5 martie. Câştigătorul Eurovision România va fi desemnat exclusiv de public, prin televot.

Ilinca Băcilă provine dintr-o familie de muzicieni şi spune că muzica a făcut mereu parte din viaţa ei. La vârsta de 5 ani, Ilinca era disfonică, iar corzile sale vocale nu se uneau. Acum, însă, tânara se poate lăuda cu o voce deosebită.

Clujeanca a devenit cunoscută pe plan național în 2014 prin intermediul show-ului „Vocea României”, cucerindu-i cu vocea și tehnica pe membrii juriului. Cu doi ani înainte a participat şi la "Românii au Talent", unde a ajuns până în semifinalele show-ului. De asemenea, la vârsta de 14 ani a participat şi la concursul X Factor.

Despre Eurovision Ilinca a precizat într-un interviu că nu avea în plan “de la început” să înscrie piesa la concurs, “însă au fost mulţi oameni care au insistat că este perfectă pentru acest concurs”.

“Cred că îmbinarea de stiluri atât de diverse (rock, rap, pop şi yodelling) face piesa atât de specială. Piesa noastră aduce ceva nou concursului şi se potriveşte de minune cu logo-ul de anul acesta: «Celebrate Diversity», iar eu şi Alex vom da tot ce putem ca momentul nostru să fie demn de a ne reprezenta ţara. Piesa în sine aduce un element nou Eurovisionului prin inserţiile de yodelling. Show-ul nostru va fi plin de energie şi voie bună şi s-ar remarca printre atâtea balade”, a spus Ilinca.

În prezent, Ilinca se pregăteşte de bacalaureat.

“Eu sunt a 12-a şi trebuie să mă pregătesc pentru BAC şi admitere şi desigur voi continua să îmi urmez visul, acela de a ajunge un artist internaţional. Sper să îmi lansez şi câteva single-uri anul acesta”, a mai spus ea.

Și totuși cum a ajuns să stăpânească una dintre cele mai dificile tehnici vocale și anume yodeling-ul? „Mă uitam într-o zi la clipuri de la preselecțiile unui concurs pe internet. Și am văzut o fată care făcea yodeling. Mi-a plăcut foarte mult și am încercat și eu. Când am văzut că pot să cânt așa, am fost foarte fericită. Apoi am mai exersat și cu această tehnică am reușit să câștig primul meu loc întâi la un festival. Mai participasem până atunci la diferite concursuri, festivalurile adecvate vârstei mele, dar nu luasem nimic important: premiul III, II, mențiuni. De atunci, lucrurile au început să se schimbe”, a povestit Ilinca într-un interviu pentru Transilvania Reporter.

Ea mai spune că peste 5 ani se vede pe Broadway.

“Mi-aș dori mult să plec în America. Știu că sună clișeistic, dar mi-ar plăcea să ajung pe Broadway. Peste cinci ani mă văd tot în domeniul muzical. În primul an de facultate aș vrea să merg cu work and travel în America și apoi, de ce nu, să merg pentru o perioadă mai lungă de timp dacă îmi place”, a mai spus clujeanca.