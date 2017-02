Daniel Dăianu vorbeşte despre ameninţările bugetare asupra UE şi a statelor, la UBB

Membru în prezent al Academiei Române, dar şi al Consiliului de Administraţie al BNR, Daniel Dăianu va participa mai întâi, joi 2 martie la Cluj, la dezbaterea „Noul protecţionism în lumea dezvoltată: o ameninţare la adresa ordinii liberale globale?”, organizată de Grupului de Reflecţie CITADEL, de la ora 11.00, la Sala Jean Monnet a Facultăţii de Studii Europene din cadrul UBB (str. Em. De Martonne, nr.1), informează news.ubb.ro.

Economistul, membru în High Level Group on EU Own Resources îşi va lansa de la ora 12.30 în Sala Club a Casei Universitarilor cartea „New Europe and the Great Recession“, ediţia în limba engleză, apărută la editura Şcoala Ardeleană.

Lansarea va fi moderată de academicianul Ioan-Aurel Pop, rectorul Universității Babeș-Bolyai, prezentările urmând să fie realizate de profesoarele Mihaela Luțaș – prorector al UBB şi Agnes Nagy, respectiv de conferenţiarul Valentin Naumescu.

Periplul lui Daniel Dăianu se va încheia cu conferinţa „Uniunea sub asediu: provocări pentru bugetul UE și bugetele naționale”, ce va fi găzduită de la 17.30 de Aula Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul UBB (str. Theodor Mihali nr. 58-60).

Fostul europarlamentar şi ministru de finanţe, membru în mai multe foruri ştiinţifice, economice şi ciivice, a susţinut mai multe prelegeri la UBB Cluj, în ultimii ani, cea mai recentă în februarie 2016, cu tema „Romania and Euro area: Myth vs.Reality”.