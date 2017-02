VIDEO Gafă la Oscaruri 2017: Câştigătorul este... „Moonlight”, după ce „La La Land" a fost anunţat iniţial învingător

Inițial, Warren Beatty, cel care a decernat trofeul, a anunțat în mod eronat că "La La Land" a câștigat acest premiu. La categoria regină a Oscarurilor au mai fost nominalizate producțiile "Arrival", "Fences", "Hacksaw Ridge", "Hell or High Water", "Hidden Figures", "Lion", "Manchester by the Sea" și "La la Land".

Gafă uriaşă

În cadrul unei gafe de proporții pentru rigorile de organizare a unei gale Oscar, prezentatorii premiului la categoria cel mai bun film, Warren Beatty și Faye Dunaway, au anunțat drept câștigător filmul "La La Land" în locul producției "Moonlight", transmite Agerpres. Confuzia a fost generalizată, membrii echipei "La La Land" urcând pe scenă pentru a sărbători cel mai important premiu al serii, doar pentru a fi opriți de organizatori care au prezentat publicului plicul în care filmul câștigător era "Moonlight", scrie agenţia Agerpres. Incidentul este de fapt relatat şi pe site-ul oficial al Premiilor Oscar.

Vizibil încurcat, Warren Beatty a explicat că în momentul în care a urcat pe scenă a primit din greșeală plicul în care era anunțată Emma Stone drept câștigătoare la categoria cea mai bună actriță cu rolul din "La La Land", fiind indus în eroare că acest musical este marele câștigător al categoriei cel mai bun film. Categoria la care câștigase Emma Stone premiul Oscar a fost anunțată penultima, exact înainte de Oscarul pentru cel mai bun film.

Lista premiilor

Chiar dacă nu a câştigat premiul pentru „cel mai bun film”, "La La Land" a dominat ceremonia Oscarurilor, cu șase trofee câștigate, urmat de "Moonlight", cu trei statuete. Lista completă a câștigătorilor la ediția din 2017 a premiilor Academiei americane de film, transmite Agerpres.

Cel mai bun film: "Moonlight"

Cel mai bun actor: Casey Affleck ("Manchester by the Sea")

Cea mai bună actriță: Emma Stone ("La La Land")

Cel mai bun regizor: Damien Chazelle ("La La Land")

Cea mai bună actriță în rol secundar: Viola Davis ("Fences")

Cel mai bun actor în rol secundar: Mahershala Ali ("Moonlight")

Cel mai bun film într-o limbă străină: "The Salesman" (Iran)

Cel mai bun film de animație: "Zootopia"

Cel mai bun film documentar: "O.J.: Made in America"

Cel mai bun scurtmetraj: "Sing"

Cel mai bun scurtmetraj de animație: "Piper"

Cel mai bun scurtmetraj documentar: "The White Helmets"

Cea mai bună imagine: "La La Land"

Cel mai bun scenariu adaptat: Barry Jenkins și Tarell Alvin McCraney ("Moonlight")

Cel mai bun scenariu original: Kenneth Lonergan ("Manchester by the Sea")

Cea mai bună coloană sonoră: "La La Land"

Cel mai bun cântec original: "City of Stars" — "La La Land"

Cel mai bun montaj de sunet: "Arrival"

Cel mai bun mixaj de sunet: "Hacksaw Ridge"

Cele mai bune efecte vizuale: "The Jungle Book"

Cel mai bun montaj: "Hacksaw Ridge"

Cele mai bune costume: "Fantastic Beasts and Where to Find Them"

Cel mai bun machiaj și coafură: "Suicide Squad"

Cele mai bune decoruri: "La La Land".