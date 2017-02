Noi artiști confirmaţi pentru ediția de anul acesta a Electric Castle Festival

Programat pentru 12-16 iulie 2017, miercuri fiind “ziua zero”, Electric Castle ajunge la ediția a 5-a să acopere o suprafață de 220.000 de metri pătrați, 9 scene din care două acoperite inclusiv în zona de public, toate pregătite pentru cei 130.000 de participanți estimați.

Deadmau5, printre DJ-ii de top ai lumii

De șase ori nominalizat la premiile Grammy pentru producțiile sale muzicale, de trei ori câștigător al celei mai mari competiții globale dedicate DJ-ilor, Deadmau5 este un artist cu un palmares de zeci de premii și milioane de fani. Pe numele său real Joel Thomas Zimmerman, canadianul este unul dintre titanii muzicii electronice. Contestat de mulți, Deadmau5 este un anti-star, ce nu s-a ferit niciodată să aducă critici industriei muzicale. Tocmai din acest motiv a ales să se retragă 3 ani de zile, pentru a lucra la noul său album W:/2016ALBUM/, lansat de curând. Rezultatul este spectaculos, iar artistul declară că este unul dintre puținele sale proiecte de care este cu adevărat mândru. În plin turneu de promovare, cu un nou show impresionant, Deadmau5 este unul dintre artiștii must see ai acestui an, în România.

Trentemøller, cunoscut pentru muzica sa sofisticată

Din Danemarca vine la Cluj un artist obișnuit cu scenele marilor festivaluri din lume: Trentemøller este cunoscut pentru muzica sa sofisticată, dar și pentru spectacolul adevărat cu care își răsplătește fanii la fiecare întâlnire live. Anders Trentemøller este un artist complex, care și-a început cariera pe ritmuri indie rock în Copenhaga, iar ulterior s-a dedicat muzicii electronice. A monopolizat ani de-a rândul topurile și premiile industriei muzicale din Danemarca, unde a câștigat distincții precum “Artistul anului” sau “Producătorul muzical al anului”, dar și un premiu important pentru cei care decid să îl vadă la Electric Castle: “best live act”. Trentemøller a făcut rapid pasul spre o carieră internațională, albumul său de debut “The Last Resort” ajungând în timp record pe locul I în topurile internaționale.

House of Pain, în plin turneu aniversar

Cei care nu au strigat niciodată “Jump around!”, îndemnul care i-a făcut celebri pe House of Pain, vor avea prilejul să trăiască această experiență live, în iulie, la EC. House of Pain se află în plin turneu aniversar, sărbătoresc 25 de ani de activitate și au confirmat: vin la Bonțida într-o formulă care îi include pe toți membrii originali ai trupei, respectiv DJ Lethal, Dannyboy și Everlast. Va fi un show ce combină hip-hop și rock, în care electricii vor putea asculta cele mai cunoscute hituri, atât din repertoriul House of Pain, cât și dintre cele care au marcat cariera solo a lui Everlast.

Duke Dumont, pentru prima dată în România

Sub numele de scenă Duke Dumont, Adam George Dyment ajunge pentru prima dată în România într-un moment al carierei în care este recunoscut ca o forță pe scena muzicii electronice. Single-urile lui “Need U (100%)” și “I Got U” au ajuns pe locul I în UK Singles Chart în 2013 și 2014, o performanță cu atât mai remarcabilă cu cât, în 2014, “Need U (100%)” a fost nominalizat și pentru un premiu Grammy, în categoria “Best Dance Recording”, iar artistul a ocupat și locul II al clasamentului UK Singles cu o a treia piesă, “Won’t Look Back”.

Slaves, GusGus şi Sohn, alţi artişti prezenţi la ediţia 5

Rebeli și energici, punkerii de la Slaves au o muzică cu un mesaj mai actual ca niciodată în contextul anului 2017. Fără a face o “chemare la arme”, Slaves își îndeamnă fanii să scape de monotonia unei vieți „de la 9 la 5”, așa cum au făcut-o chiar ei. Acest duo punk format în 2012 în Marea Britanie și-a început cariera spunându-și “noi nu vom cânta niciodată pe o scenă, așa că măcar să facem ceva ce ne place maxim să facem”. Poate tocmai sinceritatea mesajului lor i-a propulsat în topuri: de la primul single, “Hey”, urmat în succesiune rapidă the “The Hunter”, Slaves au fost recunoscuți de întreaga industrie și chiar nominalizați de BBC pentru premiul “Sunetul anului 2015”. Ambele lor albume, lansate în 2015 și 2016, au avut nevoie doar de câteva zile pentru a câștiga una din primele 10 poziții în UK Albums Chart.

Fidel dorinței sale de a prezenta artiști inediți pe scenele din România, Electric Castle 2017 propune o întâlnire cu GusGus, o trupă din Reykjavik, Islanda, fondată în 1995 și cu nouă albume de studio în palmares. Formată inițial ca o trupă de teatru și film, GusGus au devenit rapid cunoscuți pentru muzica lor, fiind în același timp o rampă de lansare pentru membri care au decis să urmeze cariere solo. GusGus se află azi la îmbinarea între tehno, trip-hop și house, dar trupa a experimentat cu o mulțime de stiluri și a avut colaborări cu artiști precum Bjork, Depeche Mode sau Sigur Ros.

Sohn este dovada clară că în muzica de astăzi stilurile există doar pentru a fi amestecate și a reda ceva cu totul nou. Muzică electronică în combinație cu R&B și cu puternice nuanțe de blues, totul e posibil dacă rezultatul este unul creativ, iar britanicul Sohn reușește asta foarte bine. Cu o istorie muzicală complicată, incluzând proiectul Trouble Over Tokyo la care a renunțat când trupa era în plină glorie, Sohn a inclus România în turneul său mondial prin prezența la EC 2017.

Lista de artiști confirmați, deja, la Electric Castle 2017 - alt-J, Moderat, Nero, Noisia, Architects, A-Track, Dixon, DJ Sneak, Âme Live, Soom T, Metrik, Etherwood, Crazy P Soundsystem – mai este completată de alți 21 de artiști: Maceo Plex, Eats Everything, Cassy, Claptone, Atari Teenage Riot, Tommy Cash, Fanfara Ciocârlia, S.P.Y., Troyboi, Beardyman & The Masters of Distraction, Punnay Masssif, Coma, Luna Amara, MJ Cole, Flic Flac, Zwette, Kornel Kovacs, Reggae Roast, Kenny Ken și King Jammy. Line-up-ul va fi completat de noi nume ce vor fi anunțate peste doar câteva săptămâni, ediția din acest an prefigurându-se a fi una a recordurilor atât din punct de vedere muzical, cât și ca spații, organizare și logistică.