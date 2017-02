S-a grăbit Poliția Locală să se laude că i-a prins pe cei care au vandalizat Monumentul Eroilor?

Duminică, șeful Poliţiei Locale din cadrul Primăriei Cluj-Napoca, Marcel Bonţidean, declara că cei care au vandalizat Monumentul Crucea de pe Cetăţuie sunt doi tineri, care au fost prinşi în flagrant în timp ce încercau să mai vandalizeze monumentul care, între timp, fusese acoperit.

„Am prins în flagrant doi tineri care se fac vinovaţi de vandalizarea Monumentului Crucea de pe Cetăţuie. Am pus poliţişti locali la pândă în zonă, care i-au prins sâmbătă seara, în jurul orei 23.30, pe cei doi tineri care încercau să vandalizeze, din nou, cu grafitti, monumentul care fusese acoperit în zonele pictate cu politicieni după gratii. Cei doi aveau spray-uri cu vopsea asupra lor. Făptaşii vor fi predaţi IPJ Cluj care are deschis în acest caz un dosar pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere”, a spus Bonţidean.

Doar că, cei doi tineri sancționați contravențional susțin că pe amenda primită nu scrie că ar fi vandalizat Monumentul Eroilor Neamului, ci că ar fi scris cuvântul „cenzurat” pe plăcile care acopereau desenele inițiale.

Ca să fie tabloul complet, Primăria nu a depus plângere penală pentru distrugere față de cei doi, iar Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca a refuzat să înregistreze acest dosar.

Surse din cadrul Poliției Locale au spus că vinovați pentru vandalizarea monumentului de pe Cetățuie ar fi Vlad Lazin din Cluj-Napoca și Eugen Gubandru din comuna Feleacu.

Monitorul de Cluj a stat de vorbă cu Vlad Lazin care respinge afirmațiile șefului Poliției Locale.

„Dânsul (n.red. Marcel Bonțidean, șeful Poliției Locale) a declarat că am fost prinși, noi, cei care am vandalizat monumentul. E cât se poate de fals, noi nu am făcut absolut niciun desen pe monument. Într-adevăr, am fost prinși sâmbătă în flagrant în timp ce scriam pe panourile care au fost montate ca să acopere desenele inițiale. Mesajul nostru care l-am scris și pe panouri a fost «cenzurat». Adică noi nu am fost de acord cu modul în care au abordat oficialitățile desenele acestea, care ar putea fi ale unui artist foarte cunoscut, nu vrem deloc să ne asumă acele desene pentru că vrem să credem că ar putea fi ale lui Banksy. Sunt șanse destul de mici să fie chiar ale lui Bansky. Dar în ideea că «s-ar putea să fie», gestul autorităților de a le acoperi atât de repede, chiar în ziua în care au găsite, mi s-a părut excesiv și de aceea am vrut să scriem cuvântul «cenzurat» strict pe plăci, nici nu am atins într-un fel monumentul. Am primit o amendă unde scrie că am fost depistați scriind cuvântul «cenzurat» pe plăci montate pe monumentul Eroilor Neamului. Ne-au anunțat că vor investiga pentru a-i prinde pe cei care au făcut desenul. Mi se pare normal, din moment ce numai pe noi ne-au prins, să fim și suspecți. Dar de aici până să declare că noi suntem autorii desenelor, este un pas mult prea mare”, a spus Lazin.

Tânărul mai spune că doar desenele cu figurile politicienilor au fost acoperite, nu și alte mesaje obscene desenate pe același monument.

„De aici a apărut și demersul nostru prin care am vrut să atragem atenția că autoritățile au lucrat cu exces de zel pentru a cenzura doar aceste lucrări care au deranjat pe cineva, lucrări care, în cazul în care s-ar dovedi că ar fi ale artistului Banksy, ar putea transforma acel monument într-o adevărată atracție turistică”, a mai spus Vlad Lazin.

Tânărul mai spune că ar fi „interesant de aflat cum s-a dat aviz ca, pentru a acoperi acele desene, să se găurească monumentul”.

„Acele panouri prinse cu dibluri (deci monumentul a fost găurit, adică vandalizat) trebuie să aibă unele avize ca să fie montate pe monument”, a încheiat tânărul.

De cealaltă parte, surse din Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Cluj au declarat că procurorii au refuzat să înregistreze dosarul penal pentru distrugere.

„Pe noi nu ne-a anunțat Poliția Locală că a identificat persoanele implicate, nici nu a făcut Primăria plângere pentru a putea continua cercetările inițiate pentru distrugere, drept urmare, astăzi, am depus toate documentele întocmite de colegii mei la Parchet pentru că ne-am sesizat din oficiu pentru distrugere, de la Parchet nu ni s-a atribuit număr unic de dosar pentru că infracțiunea de distrugere este o infracțiune care se urmărește la plângere prealabilă. Noi ne-am sesizat din oficiu în ideea în care, ulterior, s-ar fi depus și o plângere pentru a putea fi continuate cercetările. Noi pe distrugere, dacă nu am primit număr unic de la Parchet, nu avem cum să continuăm pe latură penală cercetările. Nu știu în ce măsură pe cei care i-au sancționat contravențional sunt și cei care au făcut înainte cu o seară desenele respective”, au spus aceste surse.

Chestionat în legătură cu faptul dacă cei doi tineri sancționați contravențional sunt aceeași cu cei care au făcut desenele cu politicienii după gratii, șeful Poliției Locale Marcel Bonțidean ne-a trimis către Poliția Cluj, care ar avea deschis un dosar penal pentru distrugere, pentru informații. De asemenea, Bonțidean nu a putut să explice de ce până acum Poliția Locală sau Primăria nu a formulat plângere penală la IPJ Cluj.