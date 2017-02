BBC: Cum au ajuns câinii un simbol al protestelor din România

Au avut loc proteste masive antiguvernamentale în România atât pe străzi, cât şi în mediul online, susţine BBC. Cumva, câinii au ajuns să fie în centrul atenţiei. Protestatarii sunt supăraţi pe Guvern pentru tentativa de slăbire a legislaţiei anticorupţie, continuă postul britanic.

Vă reamintim că nici de la Cluj nu au lipsit protestatarii canini. Un cățel care purta pe haină mesajul "Jos labele, urăsc javrele!" a atras toate privirile la protestul din 4 februarie.

Aceştia susţin că anumite instituţii media răspândesc informaţii false, printre care se numără şi cea potrivit căreia protestatarii ar fi ieşit în stradă în schimbul unor sume de bani, scrie Gândul.

"Spuneau că fiecare persoană va primi zece lire, iar dacă ar veni cu câinile, ar primi încă cinci lire în plus", susţine Andi, care a ieşit la rândul său în stradă pentru a protesta faţă de adoptarea a OUG13/2017.

Potrivit BBC, instituţiile media vizate nu răspuns solicitărilor adresate prin e-mail de către jurnaliştii britanici.