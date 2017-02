Simbolul protestelor de la Cluj este o tânără flautistă. Alexandra Luca: ”Haideți să rezistăm Trăim un moment istoric”-FOTO/VIDEO

Povestea ei este simplă: cei prezenţi la manifestaţii au auzit-o în timp ce intona imnul „Deșteaptă-te, române!“. Au remarcat timbrul vocal deosebit și au rugat-o să urce pe platforma din zona ruinelor romane din Piața Unirii din centrul vechi al Clujului, pentru a cânta la microfon.

Tânăra artistă a avut ocazia ca mitingurile de la Cluj să îi aducă un public mult mai larg decât cel de care se bucură în general un interpret de muzică clasică. Fragilă, mică de statură, slăbuță, urcată pe platforma din centrul Clujului, Alexandra Luca a avut ocazia să cânte în fața unui public la fel de numeros ca și cel care se strânge la marile festivaluri gen Untold sau Electric Castle.

Cei 60.000 de oameni care au cântat împreună cu ea ”Deșteaptă-te, române!” au reprezentat un public mai numeros decât cel de la concertele Iron Maiden, Roxette, Deep Purple sau Scorpions de la Cluj. Sentimentul pe care l-a avut tânăra voce a Clujului a fost unul copleșitor. Alexandra Luca a fost impresionată de momentul în care Piața Unirii și străzile din centrul Clujului s-au umplut de lumina pornită din telefoanele mobile ale participanților la protest.

“Este minunat ceea ce se întâmplă. Cred că e o minune de sus, cred că trăim un moment istoric și cred că ceea ce facem noi, seară de seară și zi de zi, aici, va avea un efect extraordinar și va face ca viitorul copiilor noștri și al copiilor copiilor noștri să fie unul binecuvântat”, spune tânăra de la Cluj.

Artista Alexandra Luca îi îndeamnă pe protestatarii din toată țara să continue lupta împotriva corupției. ”Dragilor, haideți să rezistăm! Să nu cedăm! România va fi liberă cu ajutorul lui Dumnezeu și cu ajutorul nostru!”, este mesajul Alexandrei Luca pentru cei care i-au devenit fani.

Aceasta a devenit vocea simbolică a manifestaţiilor din oraş. Însă, chiar dacă are o voce remarcabilă, specialitatea ei nu este neapărat interpretarea vocală. Tânăra a absolvit Academia de Muzică ”Gheorghe Dima” din Cluj, la secția interpretare flaut, a evoluat ca muzician independent și a scos și un album propriu.

De asemenea, face parte din echipa Școlii Biblice Cristos pentru România, o inițiativă născută în sânul comunității evanghelice din Cluj.

Alexandra Luca spune că s-a alăturat protestatarilor care au ieșit în Cluj pentru a dezaproba modificarea Codului Penal pentru că își iubește țara. ”Iubesc România și cred că, cu ajutorul lui Dumnezeu, acești oameni care vin seară de seară pot să facă în așa fel încât România să ajungă liberă”, a declarat Alexandra Luca, care nu a venit singură în Piața Unirii, ci împreună cu un grup de prieteni și de prietene.

Tânăra a povestit pentru “România liberă” că a îndrăgit muzica de mulți ani, astfel că i s-a părut natural să îmbine civismul cu interpretarea muzicală.

”Îmi place muzica de mică. Am cântat și în corul de copii, am cântat și în corul de adulți… În clasa a V-a am decis să fac flaut, dar am făcut și pian în secundar, deci îmi place muzica în general, nu doar un instrument sau să cânt cu vocea”, a precizat Alexandra Luca. Ea a făcut parte și din celebrul cor de copii și de adolescenți Junior VIP.