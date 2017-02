Legendarul saxofonist american Kenny Garrett revine la Cluj-Napoca

Numit de publicația Washington City Paper drept “cel mai important saxofonist alto al generației sale”, iar de către The New York Times “cel mai admirat saxofonist alto de jazz după Charlie Parker”, Kenny Garrett a reușit să bucure iubitorii muzicii jazz cu nenumărate acorduri fine și colaborări cu artiști de renume mondial precum: Sting, Guru, Q-Tip, Woody Shaw, Freddie Hubbard sau Art Blakey & The Jazz Messangers. În palmaresul său se află, de asemenea, și un premiu Grammy la categoria: “American post bop jazz saxophonist and flautist” și numeroase alte premii, distincții și nominalizări.

Pe 25 Februarie la Cluj-Napoca se va afla în compania pianistului Vernell Brown, a bass-istului Corcoran Holt, a bateristului Marcus Baylor și a percuționistului Rudy Bird, alături de care va încânta publicul cu un nou album, cu noi sunete și o nouă abordare așa cum el însuși afirmă: “Nu vă așteptați să cânt la fel ca la ultimul meu concert. Mă schimb mereu, urmărind ceea ce spiritul meu simte!”, spune Kenny Garrett.

Născut pe 9 octombrie 1960, artistul a debutat mai întâi ca membru în 1978 al Orchestrei Duke Ellington (condusă pe atunci de fiul marelui șef de formație, Mercer Ellington), trei ani mai târziu ca saxofonist în Orchestra Mel Lewis, apoi în Quartetul bateristului Dannie Richmond. Un spirit dinamic și creativ a colaborat cu succes timp de 5 ani cu celebrul trompetist Miles Davis care i-a oferit ajutor și în crearea primelor sale 3 albume. În prezent, datorită pasiunii sale pentru a produce muzică de calitate, discografia sa numără nu mai puţin de 19 albume în calitate de lider şi alte 31 de discuri ca sideman. Kenny Garrett se va afla în România în turneul de promovare a noului său album “Do Your Dance”, și va oferi 2 show-uri de excepție, pe 23 Februarie la București și pe 25 Februarie la Cluj-Napoca.