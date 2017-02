Jucătoarele de tenis ale României dispută în weekend primele meciuri din Fed Cup după cele de la Cluj

Echipa României de Fed Cup România întâlneşte în acest weekend Belgia, la Bucureşti, după ce ultimele două confruntări, cu Germania şi Cehia s-au desfăşurat la Cluj. Formaţia României va fi alcătuită din Irina Begu, Monica Niculescu, Sorana Cîrstea şi Patricia Ţig, Simona Halep fiind accidentată.

Căpitanul nejucător al echipei României de Fed Cup, Ilie Năstase, a declarat miercuri, într-o conferință de presă, că Monica Niculescu și Irina Begu vor juca în meciul de dublu, ultimul al întâlnirii cu Belgia, programată în 11 și 12 februarie, la Sala Polivalentă din București, în primul tur al Grupei Mondiale II, transmite Agerpres. "Inițial nu îmi programasem să joc și dublu la Sankt Petersburg, dar am vorbit cu Monica și am căzut de acord că ar fi bine pentru Fed Cup să avem câteva meciuri în picioare împreună. Am avut acolo două meciuri, unul câștigat, altul pierdut, dar important a fost că am jucat împreună și cred că a fost foarte bine. Dar eu sper să câștigăm încă de la simplu și să nu mai avem nevoie de meciul de dublu. Dar dacă va fi nevoie, noi suntem pregătite", a informat Begu.

Antrenate de Tecşor

Ilie Năstase a afirmat că nu a lucrat la antrenamente cu cele patru componente ale echipei României. "Eu nu puteam să fiu căpitan la băieți, eu pot să fiu numai căpitan la fete. Nu am lucrat cu ele, este antrenor care a lucrat cu ele, doamna Tecșor (fostul căpitan nejucător, care a pregătit fetele şi la meciurile de la Cluj, n.red.). Eu o să stau pe scaun și o să dau niște sfaturi, atât. În plus, fiecare jucătoare are câte un antrenor care va sta în timpul jocului în spatele lor. Ei știu ce le trebuie în momentele grele", a declarat fostul tenisman.

Vrea sală plină

După două întâlniri de Fed Cup cu Sala Polivalentă plină la Cluj, capacitatea fiind de pste 7.000 de locuri, Ilie Năstase speră că şi Polivalenta din Bucureşti, cu o capacitate mai mică, de 5.000 de locuri, se va umple: "Avem 15.000 de locuri în sală ca să ne facem probleme? Nu. Așa că eu zic să se umple sala. Dacă aveam una cu 15.000 s-ar fi umplut și aia, așa cum s-ar umple și la handbal sau la alte sporturi".

Absenţa Simonei Halep

Monica Niculescu a declarat că absența Simonei Halep, accidentată, reprezintă o pierdere, dar susține că România are totuși o echipă de Fed Cup solidă, care poate câștiga meciul cu Belgia. "Cu siguranță este o pierdere absența Simonei. Vă dați seama, când nu ai în echipă jucătorul numărul 1 nu este foarte bine. Dar eu cred că suntem o echipă și vom reuși”, a spus numărul 36 mondial. "Mă bucur să fiu aici, mie întotdeauna mi-a plăcut să joc la Fed Cup. Presiune nu simt, eu m-am simțit bine mereu atunci când am jucat în fața unui public numeros. Sper să facem o treabă bună și să aducem cât mai multe puncte României", a adăugat ea.

„Fed Cup, o onoare”

La rândul ei, Sorana Cîrstea, numărul 62 mondial, a declarat că este o onoare să fie convocată în echipa de Fed Cup după aproximativ trei ani și speră să aducă un plus României: "Mi-a fost dor de Fed Cup, pentru că nu am mai jucat de trei ani. Ultimul meu meci a fost cel cu Serbia de la Arenele BNR, am amintiri plăcute de atunci. Mă bucur să fac parte din nou din echipă. Sunt bucuroasă că jucăm acasă și sper să vină multă lume. Eu sunt pregătită și e o onoare să fiu convocată. Sper să aduc un plus echipei", a afirmat Cârstea, care a ajuns până în optimi anul acesta la Australian Open.

În absenţa Simonei Halep, echipa de Fed Cup a României pentru meciul cu Belgia va fi compusă din: Irina Begu (29 WTA), Monica Niculescu (36 WTA), Sorana Cîrstea (62WTA) și Patricia-Maria Țig (106 WTA), anunţată iniţial ca rezervă. Belgia va miza pe Yanina Wickmayer (60 WTA), Kirsten Flipkkens (74 WTA), Elise Mertens (83 WTA) și Maryna Zanevska (123 WTA).

Amintim, România a disputat două meciuri în Fed Cup la Cluj, în aprilie 2016 cu Germania (scor 1 – 4) şi în februarie 2017 cu Cehia (2 - 3).