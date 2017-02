Detaliile producerii accidentului de aseară, din Florești, soldat cu un mort

Tragicul eveniment a avut loc în jurul orei 22.20, pe DN 1 / E 60, înainte de unităţile militare din localitatea Floreşti, în sensul de mers spre Cluj-Napoca.

"Conform primelor verificări, un tânăr, de 19 ani, din Cluj-Napoca, în timp ce conducea autoturismul pe DN1 E60, prin comuna Florești, având direcția Oradea - Cluj-Napoca, la semaforul amplasat în intersecția cu strada Plopilor și-ar fi continuat deplasarea pe culoarea roșie a acestuia. Astfel, a surprins și accidentat un bărbat, de 39 de ani, din Florești, care, în calitate de pieton, s-ar fi angajat în traversarea drumului pe trecerea pentru pietoni semnalizată și marcată corespunzător.

În urma impactului, autoturismul a părăsit partea carosabilă și a intrat într-un stâlp de electricitate, într-o consolă de curent, poartă de acces și garduri împrejmuitoare ale imobilelor din zonă. Accidentul s-a soldat cu decesul pietonului. De asemenea, două tinere, de 16 și 17 ani, din Cluj-Napoca, pasagere în autoturism, au fost rănite. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea împrejurărilor exacte în care s-a produs coliziunea și luarea măsurilor legale", se arată în comunicatul de presă al IPJ Cluj.

