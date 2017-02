GALERIE FOTO: 30.000 de clujeni protestează în a cincea seară!

Protestatarii poartă pancarte cu mesaje prin care își arată nemulțumirea față de demersurile legislative respective, precum și mesaje antiguvernamentale și împotriva PSD.

Oamenii scandează lozinci prin care cer abrogarea ordonanței respective, demisia Guvernului sau a ministrului Justiției.

Un revoluționar și-a donat drapelul găurit din 1989 unui copil de doi ani

Un revoluționar de 70 de ani, Ștefan Pop, și-a donat drapelul tricolor găurit cu care a fost la Revoluția din decembrie 1989 unui copil de doi ani care participa sâmbătă seară alături de tatăl său la mitingul din Piața Unirii.

El a declarat, pentru Agerpres, că n-a rezistat bucuriei copilului, cu atât mai mult cu cât copiii săi sunt plecați în străinătate.

'Am venit cu steagul la Revoluție și am rupt stema de pe el aici, în față. Era pe 21 decembrie seara. Copilașul a venit și a pus mâna pe steag. Atât de mult i-a plăcut, s-a bucurat, că am zis cum să nu i-l dau lui, că ai mei copii sunt plecați din țară, au zis că nu mai vin înapoi', a spus Ștefan Pop.

Revoluționarul a mai spus că este prezent pentru a doua oară la mitingul din Piața Unirii.