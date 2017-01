Povestea din spate campaniei: haine groase agăţate pe gardul Bisericii pentru cei care au nevoie

Ideea i-a venit preotului paroh Norbert Racz de pe internet şi a fost pusă în practică cu ajutorul comunităţii unitariene, însă oricine poate să ofere hainele groase de care nu mai are nevoie.

Preotul a precizat că acţiunea a fost demarată la începutul săptămânii. Racz a subliniat că a observat cu bucurie că, de atunci, tot apar alte haine pe gardul bisericii.

“Practic am văzut ideea pe internet. Nu ne putem mândri că am fost noi primii care am făcut asta, au fost alţii în lume care au derulat programul, care există în mai multe oraşe din Europa. Dar ne-am gândit, dat fiind gerul din aceste zile, să începem şi la Cluj o asemenea acţiune. Aşa că ne-am gândit că este o idee care este atât de uşor de implementat şi în acelaşi timp eficientă pentru a ajuta (...)”, a spus Norbert Racz.

Acesta a precizat că, dat fiind faptul că oamenii s-au mobilizat, doresc să prelungească acţiunea până la primăvară.

“Sunt haine acolo, pe gardul bisericii, şi se schimbă. Se schimbă tot timpul. Oamenii vin, iau haine şi vin alţii care aduc”, a mai spus preotul paroh.

Biserica a oferit joi şi o masă caldă pentru oamenii care stau pe străzi, potenţialii beneficiari fiind anunţaţi printr-un afiş. Câteva zeci de persoane au primit mâncare caldă şi au fost primiţi să se odihnească, la căldură, în biserică, lucru care va fi repetat zilele următoare.

“Azi, au fost vreo 35 de persoane şi le-am spus să se anunţe între ei că pot veni. Dorim să mai facem programe din acestea, şi acum, şi în timpul anului. Cantina, dacă pot să îi spun aşa, va fi deschisă şi zilele următoare”, a afirmat preotul de la Parohia Unitariană din Cluj.