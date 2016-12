Cum va arata Clujul în următorii patru ani

Chestionat în legătură despre cum va fi Clujul în următorii patru ani, Boc a spus că proiectele majore pentru oraş au fost deja aprobate de Uniunea Europeană şi ele nu ţin de voinţa Guvernului.

“Eu cred că România a trecut într-o altă etapă. Clujul este, alături de Sibiu şi Alba, singurul oraş în care PSD-ul nu a pus papucul. Şi nici nu are cum, nu poate să pună PSD-ul papucul pe aici, că nu poate. Nu cred că de la nivelul de politică în care am ajuns în România Guvernul, care o fi el, să poată lua decizii majore care să discrimineze regiunile în funcţie de orientarea politică a unor administraţii locale sau a tuturor primarilor, cred că am trecut de faza asta. Pe de altă parte, proiectele care vizează Clujul nu mai ţin de voinţa strictă a Guvernului, ele au fost deja aprobate, proiectele majore, de către Uniunea Europeană. E vorba de centura metropolitană. Abia aştept să se întoarcă toţi parlamentarii şi, când pleacă în sesiune ordinară, fiecărui parlamentar de Cluj să-i fac invitaţia de a primi de la Primărie o hârtie cu două proiecte majore pe care îi rog în fiecare zi când ajung la Parlament să şi-o amintească şi să facă ceea ce stă în fişa postului de parlamentar, şi anume implementarea proiectului centurii metropolitane şi realizarea spitalului regional de urgenţă pentru care sunt 150 de milioane de euro pentru centura metropolitană şi este soluţia reală pentru decongestionarea traficului şi cei 100 de milioane de euro pentru realizarea spitalului regional de urgenţă. Aici, Clujul nu are nevoie substanţial de alte proiecte majore, noi ne descurcăm, aceste proiecte se realizează de Guvern pentru că sunt produsul contribuţiei noastre la bugetul public naţional, doar primim ceea ce ni se cuvine pe măsura contribuţiei pe care o avem”, a declarat Boc.