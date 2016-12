George Michael, superstarul pop, a murit în ziua de Crăciun

Cauza morţii artistului ar fi fost insuficienţa cardiacă,potrivit managerului cântăreţului, Michael Lippman, citat de Press Association.

Poliţiştii anchetează moartea lui George Michael drept "neaşteptată, dar nu suspicioasă", mai relatează aceeaşi sursă, citată de CNN.

George Michael, superstarul pop, a murit la vârsta de 53 de ani.

Cine a fost George Michael

Georgios Kyriacos Panayiotou sau mai degrabă superstarul pop George Michael s-a născut pe 25 iunie 1963. Deşi a ajuns cunoscut în întreaga lume drept jumătatea duo-ului Wham!, George Michael şi-a asigurat faima odată cu apariţia primului sau album solo, intitulat "Faith", lansat în 1987.

Discul s-a vândut până în prezent în peste 20 milioane de copii în întreaga lume.

Michael s-a născut în Finchley, în nordul Londrei. Tatăl său, pe nume Kyriacos Panayiotu, grec de origine cipriotă, era managerul unui restaurant, după ce s-a mutat în Marea Britanie în 1950. Acesta şi-a schimbat numele în Jack Panos.

Bunicul lui Michael din partea mamei era de origine britanică, iar bunica provenea dintr-o familie de evrei. Fiica acestora şi mama lui Michael, Lesley Angold Harrison, o fostă dansatoare, a murit de cancer în 1997.

În 1981, formează împreună cu Andrew Ridgeley duo-ul Wham!. Primul album al trupei, "Fantastic", a fost un succes instant, la mai puţin de un an lansând primul lor single, "Wham Rap! (Enjoy What You Do)".

Cel de al doilea single, "Young Guns (Go For It)" este primul lor cântec în top ten-ul britanic. Urmează "Bad Boys", "Club Tropicana", "Wake Me Up Before You Go-Go", "Freedom", "Last Christmas/Everything She Wants", "I'm Your Man" şi al doilea album "Make It Big", informează Best Music.

În această perioadă, George Michael face backing vocals pentru David Cassidy ("The Last Kiss" - 1985) sau Elton John ("Nikita" şi "Wrap Her Up").

Turneul Wham! din China în aprilie 1985 a fost primul din această ţară al unei trupe pop din Vest, generând o impresionantă campanie media. Pe baza acestui turneu a fost realizat şi documentarul "Foreign Skies: Wham! In China" de către Lindsay Anderson şi Martin Lewis.

După succesul pe care piesele solo "Careless Whisper" (1984) şi "A Different Corner" (1986) le-a cunoscut, zvonurile despre dezbinarea Wham! au fost confirmate, nu înainte de a mai lansa un album şi a susţine un concert cu casele închise la Wembley, unde s-a difuzat în premieră şi documentarul amintit mai sus.

Primul album solo, intitulat "Faith" s-a bucurat de un succes enorm. Discul a devenit number one atât în State cât şi în Marea Britanie, marcând nu mai puţin de patru single-uri pe primul loc în Statele Unite.

"Careless Whisper", compus de Michael pe când avea 17 ani, a devenit unul dintre cele mai difuzate cântece ale deceniului respectiv, fiind votat de ascultătorii londonezi în ianuarie 1995 drept cea mai iubită piesă a tuturor timpurilor. El însuşi a fost ales "Cel mai bun solist al anului".