Veşti proaste de Sărbători. Primăria Cluj-Napoca extinde zonele unde proprietarii vor plăti impozite majorate cu 500%

“Sper că toată lumea a înţeles că nu ne facem decât datoria. Anul acesta, pentru prima dată după ce ni s-a permis de către Codul Fiscal, am aplicat sancţiunile de mărire de cinci ori a impozitului pentru cei care locuiesc în zona ultracentală şi nu şi-au întreţinut clădirea. Ştiu că cetăţenii sunt nemulţumiţi. Nu mai putem da înapoi, ne obligă Codul Fiscal să mergem cu această prevedere. Nu mai este de joacă, oameni buni, cu clădirile care se prăbuşesc în centrul Clujului”, a transmis Boc la un post de radio cu trei zile înainte de Crăciun.

Edilul Clujului a mai precizat că de anul viitor se va extinde raza de acţiune a poliţiştilor locali pentru identificarea altor clădiri degradate, pe lângă cele din zona ultracentrală.

“O veste poate bună, proastă, şi anul viitor vom continua cu alte imobile care intră în stare de degradare avansată, pentru că au fost somate doar cele, ca şi aplicare de impozit mărit cu 500%, care sunt în stare avansată de degradare potrivit punctajului făcut prin nota de constatare şi care reprezintă risc maxim de prăbuşire ale unor elemente din clădire. Anul viitor vom continua, vom extinde şi zona de acţiune, de la zona ultracentrală la zona centrală şi după aceea pe alte zone, cu alte cuvinte, fac un îndemn încă de acum clujenilor care deţin în proprietate imobile care prezintă risc de prăbuşire să nu aştepte somaţia Primăriei, să înceapă demersurile imediat în 2017 pentru că, dacă nu, în 2018 vor avea şi ei de cinci ori impozitul mai mare pentru că Primăria va continua să meargă pe acest drum. Sunt oameni care de la un impozit de 1000 de euro plătesc 5000 de euro, de la 2000 de euro la 10.000 de euro. Scopul nostru nu este să aducem nişte bani în plus la bugetul local, aş prefera ca oamenii să facă cu acei bani clădirile, să refaţadizeze imobilele, să nu ne pună în pricol viaţa. Acesta este mesajul şi nu am cedat. Nu am să cedez de la această politică oricâte presiuni au fost şi vor fi pentru că o consider în interesul clujenilor. Nu este o acţiune îndreptată asupra lor personal”, a mai spus primarului Clujului.

Deocamdată, de anul viitor vor plăti impozit majorat cu 500% proprietarii apartamentelor din Piaţa Unirii şi de pe străzile Mihail Kogălniceanu, Universităţii, Virgil Fulicea, Victor Babeş, Regele Ferdinand, Nicolae Cristea, Memorandumului, Iuliu Maniu, Cloşca, George Coşbuc, Episcop Ioan Bob, Samuil Micu, Emil Isac, I.C. Brătianu, Frederic Joliot Curie, Horea, Bulevardul 21 Decembrie 1989, Bulevardul Eroilor, Baba Novac, Piaţa Ştefan cel Mare.