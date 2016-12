Scandal în CL. Clujenii nu vor să plătească impozite majorate cu 500% şi au sărit la gâtul lui Boc. “Votaţi mai rău ca şi comuniştii”. Boc şi-a ieşit din minţi: “Puteţi odată să tăceţi?”

Consilierii locali s-au întrunit marţi în şedinţă pentru a vota peste 50 de proiecte de hotărâre, toate cu acelaşi subiect: majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, "ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită", pentru proprietarii apartamentelor din Piaţa Unirii şi de pe străzile Mihail Kogălniceanu, Universităţii, Virgil Fulicea, Victor Babeş, Regele Ferdinand, Nicolae Cristea, Memorandumului, Iuliu Maniu, Cloşca, George Coşbuc, Episcop Ioan Bob, Samuil Micu, Emil Isac, I.C. Brătianu, Frederic Joliot Curie, Horea, Bulevardul 21 Decembrie 1989, Bulevardul Eroilor, Baba Novac, Piaţa Ştefan cel Mare.

Oamenii au protestat şi au cerut ba diminuarea cuantumului ba amânarea plăţii impozitului. Toţi au spus că nu este suficient de mult timp pentru a face lucrările de reabilitare. Boc şi consilierii locali au fost de neînduplecat şi au votat pe bandă rulantă aceste proiecte.

Primarul Emil Boc a declarat că 56 de imobile din zona ultracentrală a oraşului au obţinut autorizaţia de construcţie, iar 47 de proprietari au efectuat deja reabilitarea.

“Noi astăzi ne aflăm în faţa unei obligaţii legale de a promova ceea ce Codul Fiscal ne cere. Codul Fiscal ne-a cerut să delimităm zona în care se aplică somaţiile, să aplicăm somaţiile, le-am trimis aceste somaţii, s-au precizat temeiurile legale. Temeiul este Codul Fiscal. Un număr de 56 de proprietari au obţinut autorizaţii de construcţii în condiţii legale, iar 47 deja şi-au şi reabilitat imobilele care au fost somate. Noi, dacă nu am promova aceste proiecte de hotărâri de Consiliu Local, ne-am face vinovaţi de prejudicierea bugetului municipiului Cluj-Napoca, iar Curtea de Conturi ar putea să aplice sancţiuni funcţionarilor pentru că nu au aplicat prevederile legii. Dacă pe parcursul anului proprietarii realizează reabilitarea, se încep lucrările, Primăria constată, pentru anul viitor nu se mai aplică impozitul. Nu este din partea noastră nicio problemă cu niciun proprietar, toţi ne suntem dragi, toţi suntem clujeni, nu avem cu nimeni, nimic, din nefericire, această lege nu poate fi discutată, ci aplicată”, a spus Boc în plenul Consiliului Local.

Avocata Anca Badiu a intervenit şi a spus că în trei luni de zile de când proprietarii au primit somaţiile nu a fost timp fizic pentru a reabilita clădirile.

“Codul Fiscal spune că se poate aplica o mărire de impozit de până la 500%, nu era obligatorie mărirea cu 500% a impozitului. Somaţiile au fost expediate în luna august şi s-a solicitat efectuarea lucrărilor până la finalul lunii noiembrie. Mi se pare aproape imposibil. Unii sunt în imposibilitatea financiară de a executa aceste lucrări. Din luna august şi până acum apreciez că nu a fost suficient timp pentru a se efectua aceste lucrări, cu atât mai mult cu cât unele apartamente au fost proprietatea statului român şi administrarea Consiliului Local perioadă îndelungată până la retrocedarea acestora. Timp în care nu s-a făcut absolut nimic, nu s-a luat nicio măsură de întreţinere, iar acum li se solicită acestor persoane să efectueze toate lucrările care trebuiau efctuate de zeci de ani”, a spus Badiu.

Spiritele au început să se agite, mulţi proprietari ridicând vocea la consilierii locali. Boc a intervenit şi a spus că Primăria nu poate face treaba proprietarilor de clădiri şi că aceştia trebuie să iasă din pasivitatea în care stau de 10 ani.

“Vă respectăm punctele de vedere, dar vă rog să nu ridicaţi vocea, respect pentru aleşii Clujului. Am alocat 4 milioane de euro pentru şase clădiri care se află în proces de refaţadizare. Mai sunt încă 9 imobile în analiză pentru 2017. Bugetul nu-şi poate permite ca pentru toate clădirile proprietarilor din centrul Clujului să investească în locul lor. Am face-o dacă am avea resursele financiare, dar avem şi alte obligaţii pe care oraşul le are. Am ales clădirile cele mai periculoase şi importante care sunt ale municipalităţii. Din banii clujenilor nu putem aloca pentru a face treaba proprietarilor de clădiri din centrul Clujului. Aceste clădiri sunt un pericol public. Doamne Fereşte ca ornamentele să se desprindă şi să omoare un om. Aceste clădiri sunt cele mai periculoase din cele mai periculoase. Eu nu îmi asum responsabilitatea. Dacă, Doamne Fereşte, mâine avem un deces şi eu am retras de pe ordinea de zi sau nu am luat adoptat prevederile legale din Codul Fiscal răspund moral că puteam să previn această situaţie. Nimeni nu are cu nimeni ceva, doar că aceste chestiuni care ţin de rigoarea legislativă, de cum arată oraşul şi de siguranţa publică a fiecăruia ne impun să luăm această decizie. Este o analiză obiectivă pentru fiecare imobil. Majorarea cu 500% a impozitelor a fost luată în şedinţa anterioară la iniţiativa primarului. Starea centrului Clujului din perspectivă turistică ne obligă să luăm măsuri ferme. Nu mai lucrăm cu jumătăţi de măsură. 10 ani am lucrat cu jumătăţi de măsură. Opţiunea fermă din respect pentru acest oraş, nu împotriva dumneavoastră, să salvăm vieţile clujenilor şi de a reda Clujului dimensiunea urbană pe care oraşul o merită. Decizia de majorare am luat-o în unanimitate de voturi în şedinţa de luna trecută. Trebuie să ne gândim şi la ceilalţi 300.000 de clujeni. Trebuie să ieşiti din pasivitate şi să respectaţi legea”, a mai spus Boc.

A urmat un schimb dur de replici între Boc, profesor de drept, şi o avocată. Aceasta i-a spus lui Boc că nu cunoaşte legea şi că acţionează cu “rea credinţă”.

„Sunteţi avocată şi ar trebui să aveţi măsura cuvintelor. Aţi făcut şcoala de drept sau şcoala de horticultură? Puteţi odată să tăceţi măcar trei minute să îmi expun punctul de vedere?”, a replicat Boc.

“Votează ca şi comuniştii”, s-a auzit în sală.

„Mai rău”, a venit o altă replică.

“E un abuz ce faceţi. Vă gândiţi la sufletul nostru? Eu nu gândesc pe legile dumneavoastră, eu mă gândesc la legile sufletului. Nu cred că se poate să pui o asemenea sumă. Şi o inimă trebuie să ai”, a spus un alt proprietar.

Aproape toate proiectele de hotărâre au trecut de votul consilierilor locali spre disperarea proprietrilor care au ameninţat că vor da în judecată municipalitatea. Unii proprietari au scăpat de supraimpozitare, după ce Primăria nu a putut dovedi faptul că a trimis somaţiile.