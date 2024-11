Vasile Dîncu, preşedintele PSD Cluj: „Am votat pentru un proiect care să deschidă o nouă eră în calea unei Românii europene”

Europarlamentarul Vasile Dîncu, preşedintele PSD Cluj, a votat duminică, 24 noiembrie, în primul tur al alegerilor prezidenţiale.

Vasile Dîncu, preşedintele PSD Cluj | Foto: Vasile Dîncu - Facebook

Europarlamentarul Vasile Dîncu, preşedintele PSD Cluj, a votat duminică, 24 noiembrie, în primul tur al alegerilor prezidenţiale.

El a precizat că a votat pentru sfârşitul unui deceniu al unui preşedinte absent.

„Am votat pentru sfârșitul unui deceniu al președintelui absent și pentru finalul a două decenii a unor președinți de dreapta, care au nesocotit constituția, care au folosit președinția doar pentru combinații politice. Am putea spune că încercăm să punem sfârșit unei epoci în care România mai mult a stagnat decât s-a dezvoltat. Am votat pentru un președinte care să își asume politic, ideologic și din toate punctele de vedere o președinție cu un partid în spate, cu o echipă, cu un proiect, ceea ce nu se întâmplă astăzi, cu tot felul de candidaturi care propun combinații, vot util. Pentru noi, pentru Partidul Social Democrat, votul util este votul pentru cetățenii României, pentru viitorul României, nu util pentru un candidat sau altul care are nevoie să intre în turul II prin combinații și mașinațiuni politice”, a transmis Vasile Dîncu.

„Am votat pentru un proiect care să deschidă o nouă eră în calea unei Românii europene”

Preşedintele PSD Cluj a mai precizat că a votat pentru un proiect care să deschidă o nouă eră în calea unei Românii europene.

„Am votat pentru un proiect care să deschidă o nouă eră în calea unei Românii europene, pentru o cale sigură, cum spune sloganul nostru, pentru un proiect de echipă. Marcel Ciolacu nu face o candidatură individuală, ci aduce în față o echipă, aduce în față niște proiecte începute deja, care trebuie continuate și pentru prima dată cred că stânga românească are ocazia să revină câștigătoare. Sunt foarte sigur că astăzi, în România, se va scrie o nouă pagină de istorie și că România va ieși câștigătoare din asta, nu numai un candidat sau altul”, a mai precizat Vasile Dîncu.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: