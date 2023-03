Lista completă a căștigatorilor premiilor Oscar. Cel mai bun lungmetraj de animaţie: „Pinocchio”

Lista completă a câștigătorilor premiilor Oscar la toate categoriile prezentate.

Duminică a avut loc gala premiilor Oscar /FOTO: pixabay.com

Lista completă a trofeelor atribuite în cadrul celor 23 de categorii de premii care au fost decernate duminică seară la gala Oscar 2023.

La 12 martie 2023, a avut loc cea de-a 95-a ediţie a galei premiilor Oscar, decernate de Academia Americană de Film pentru cele mai bune realizări cinematografice ale anului 2022. Locul de desfăşurare al ceremoniei este Dolby Theatre din Los Angeles, conform oscars.com.



Spectacolul este produs şi regizat de Glenn Weiss în colaborare cu Ricky Kirshner. Rolul de prezentator îi aparţine actorului de comedie Jimmy Kimmel, aflat în această postură pentru a treia oară, după ediţiile premiilor Oscar din 2017 şi 2018.



Premiile Oscar sunt atribuite în fiecare an în baza voturilor exprimate de cei aproximativ 10.000 de membri ai Academiei de film americane (Academy of Motion Picture Arts and Sciences - AMPAS).



Gala a fost transmisă în direct în Statele Unite de postul de televiziune ABC şi a fost difuzată în peste 225 de ţări şi teritorii din întreaga lume.



Lista completă a premiilor decernate la gala Oscar 2023:



Cel mai bun film: „Everything Everywhere All at Once"



Cea mai bună regie: Daniel Kwan şi Daniel Scheinert („Everything Everywhere All at Once")



Cel mai bun actor în rol principal: Brendan Fraser („The Whale")



Cea mai bună actriţă în rol principal: Michelle Yeoh („Everything Everwhere All at Once")



Cel mai bun actor în rol secundar: Ke Huy Quan („Everything Everywhere All at Once")



Cea mai bună actriţă în rol secundar: Jamie Lee Curtis („Everything Everywhere All at Once")



Cel mai bun lungmetraj internaţional: „All Quiet On The Western Front" (Germania)



Cel mai bun lungmetraj de animaţie: „Pinocchio"



Cea mai bună scenografie: „All Quiet On The Western Front"



Cel mai bun scenariu adaptat: „Women Talking"



Cel mai bun scenariu original: „Everything Everywhere All at Once"



Cea mai bună imagine: „All Quiet On The Western Front"



Cel mai bun montaj: „Everything Everywhere All at Once"



Cea mai bună coloană sonoră: „All Quiet On The Western Front"



Cel mai bun cântec original: „Naatu Naatu" (M.M. Keeravaani şi Chandrabose pentru filmul "RRR")



Cel mai bun sunet: „Top Gun: Maverick"



Cele mai bune efecte vizuale: „Avatar: The Way Of Water"



Cel mai bun machiaj/ cea mai bună coafură: „The Whale"



Cele mai bune costume: „Black Panther: Wakanda Forever"



Cel mai bun scurtmetraj animat: „The Boy, the Mole, the Fox and the Horse"



Cel mai bun scurtmetraj de ficţiune: „An Irish Goodbye"



Cel mai bun lungmetraj documentar: „Navalny"



Cel mai bun scurtmetraj documentar: „The Elephant Whisperers"



Premii onorifice: Euzhan Palcy, Diane Warren, Peter Weir



Premiul umanitar Jean Hersholt: Michael J. Fox.

Sursă foto: pixabay.com

