Ce spune Boc despre noul scandal în care e implicat Ionuț Rusu, directorul Polivalentei? „Nu mă pot transforma în judecător”

După ce directorul Sălii Polivalente din Cluj-Napoca, Ionuț Rusu, a fost implicat din nou într-un scandal, acuzat fiind că și-a lovit un subaltern, primarul Emil Boc și-a exprimat poziția față de această situație.

„Pe Ionuț Rusu îl sustine legea, nu eu. El e în funcție în urma unui concurs, nu îmi este subordonat mie. Nu știu de ce credeți că depinde de mine, nu are contract cu mine, are cu orașul. Dacă face treabă, bine, dacă nu face treabă, tot bine. Este un subiect care mă interesează, dar nu am putere de a interveni și de a spune cine are dreptate”, a spus primarul Emil Boc, joi, în cadrul unei conferințe de presă.

Emil Boc a precizat că a cerut sa se faca o achetă în urma celor întâmplate, iar cei competenți vor stabili cine are dreptate.

„Nu mă pot transforma în arbitru, trebuie să se aplice regulile indiferent despre cine este vorba. Legea este una pentru toți, nu am competențe să fiu arbitru, nu mă pot transforma în judecător”, a conchis edilul clujean.

Ionuț Rusu ar fi fost violent cu un subaltern

Declarația primarului vine după ce directorul Sălii Polivalente din Cluj-Napoca, Ionuț Rusu, ar fi împins în urmă cu câteva zile un subaltern, care s-ar fi dezechilibrat și s-a lovit la cap de o masă.

Ionuț Rusu, într-o declarație pentru Monitorul de Cluj, a negat incidentul și a dat vina pe subalternul său Paul Țiriac.

