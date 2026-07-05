MOX ajunge duminică la finalul ediției din 2026, după patru zile petrecute în mijlocul naturii, la Valea Drăganului. Ce zic festivalierii?

Music Outdoor Experience (MOX) ajunge duminică la finalul ediției din 2026, după patru zile petrecute în mijlocul naturii, la Valea Drăganului.

Music Outdoor Experience (MOX) încheie duminică ediția din 2026, după patru zile în care Valea Drăganului a găzduit concerte, activități în aer liber și experiențe dedicate iubitorilor de natură. | Foto: Facebook MOX

Music Outdoor Experience (MOX) încheie duminică ediția din 2026, după patru zile în care Valea Drăganului a găzduit concerte, activități în aer liber și experiențe dedicate iubitorilor de natură.

Festivalul a combinat concertele cu numeroase activități outdoor, transformând zona într-un spațiu dedicat comunității, relaxării și aventurii.

Programul continuă până seara

În ultima zi de festival, participanții sunt invitați să ia parte la activitățile organizate în pădure și în zona de camping, de la sesiuni de yoga și ateliere creative, până la experiențe interactive și concerte susținute pe cele trei scene ale festivalului.

Pe parcursul ediției din acest an, MOX a pus accent nu doar pe muzică, ci și pe conexiunea cu natura, printr-un program care a inclus drumeții, cinema în aer liber, workshop-uri, activități sportive și zone dedicate relaxării.

Ce zic festivalierii?

Pentru mulți dintre participanți, MOX nu înseamnă doar concerte, ci și ocazia de a se deconecta de agitația cotidiană. Amplasat în mijlocul naturii, festivalul le oferă oamenilor un ritm diferit, în care relaxarea, liniștea și interacțiunile cu ceilalți sunt la fel de importante ca programul artistic.

„Mă simt foarte lejer. Natura îți face bine, nu te îmbeți ca animalul. Oamenii n-au nicio grijă și nicio prejudecată aici, zici că ești prieten cu toată lumea. Eu am dormit excepțional. Le mulțumesc organizatorilor că mi-au oferit un somn terapeutic.” – Adrian

La prima participare, Alexandru spune că atmosfera de la Valea Drăganului l-a convins rapid că MOX este diferit de marile festivaluri. Pentru el, combinația dintre muzică, natură și camping reprezintă principalul atu al evenimentului.

„Pentru mine este prima ediție. Chiar ne-a plăcut. Este un festival liniștit, unde poți să îmbini întâlnirea cu prietenii și mersul la munte. Ai posibilitatea să te distrezi, să asculți puțină muzică, apoi să mergi la cort. Comparativ cu un alt festival mai mare, mi se pare că este exact ce trebuie atunci când vrei să te relaxezi și să uiți de toate.” – Alexandru

Nu doar participanții au parte de experiența MOX, ci și cei care lucrează în cadrul festivalului. Chiar dacă programul este solicitant, cadrul natural și atmosfera îi fac pe mulți să spună că efortul merită.

„Eu am venit să lucrez și se pare că este destul de challenging să și lucrez, și să chefuiesc. Locul este fantastic, este răcoare și nu trebuie să stau în căldura din oraș. Chiar dacă este super obositor, dorm excelent. Dorm, îmi beau cafeaua dimineața, mănânc bine, am cunoscut o grămadă de oameni faini și fac poze bune. Fizic dorm maximum o oră, dar mental mă relaxează. Este un loc foarte bun.” – Robert

Printre cei prezenți s-au numărat și participanți care au revenit după mai mulți ani. Unii spun că atmosfera a rămas aceeași, chiar dacă festivalul s-a schimbat între timp și și-ar fi dorit o prezență mai numeroasă.

„Am fost și acum cinci ani, când s-a organizat festivalul, apoi a fost o pauză. Atunci mi-a lăsat o impresie foarte bună. Anul trecut nu am avut bani să vin. Prima impresie, încă de joi, când am venit, a fost că sunt prea puțini oameni față de cât mă așteptam. Speram să fie mai multă lume. Eu sunt mai chill acum, nu mai am spiritul pe care îl aveam acum doi-trei ani. Dar mă simt bine.” – Oscar

Patru zile de experiențe în mijlocul naturii

Festivalul Music Outdoor Experience s-a desfășurat în perioada 2-5 iulie, la Valea Drăganului, reunind mii de participanți veniți din întreaga țară. Evenimentul este recunoscut pentru conceptul său care îmbină muzica electronică și alternativă cu activitățile desfășurate în aer liber, într-un cadru natural din Munții Apuseni.

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