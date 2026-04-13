Studiu șocant: peste 50% dintre mașinile verificate în România au fost avariate!

Peste jumătate (58,2%) dintre mașinile verificate în România prin rapoarte de istoric auto au înregistrat daune în trecut, iar 1,3% dintre acestea au suferit avarii grave, cu costuri de cel puțin 50% din valoarea de piață a vehiculului, relevă un studiu realizat de compania carVertical.

„O pondere semnificativă a mașinilor (58,2%) analizate în România prin intermediul rapoartelor de istoric auto au fost avariate în trecut. Daunele estetice minore nu afectează starea tehnică a mașinilor, dar pe drumurile românești întâlnim și vehicule care au fost implicate în accidente grave în trecut.

În unele cazuri, astfel de mașini sunt avariate într-o țară, reparate ieftin și apoi vândute în alta”, susțin autorii cercetării.

Compania de date auto carVertical a realizat un studiu pentru a determina câte mașini verificate în România au fost grav avariate în trecut, inclusiv vehicule pe care asigurătorii le-au considerat pierderi economice totale.

Conform sursei citate, 1,3% din totalul mașinilor avariate care au fost verificate în România aveau daune în valoare de cel puțin 50% din valoarea de piață a vehiculului.

„Asta înseamnă că daunele de acest tip suferite de modele din clasa economică (Dacia, Renault, Peugeot, etc) se pot ridica la câteva mii de euro, în timp ce reparațiile pentru mărcile premium precum BMW sau Mercedes-Benz pot ajunge cu ușurință la zeci de mii de euro”, arată analiza.

În același timp, 91,7% dintre mașinile avariate care au fost verificate în România au avut daune de sub 20% din valoarea lor. Prin urmare, vasta majoritate a înregistrărilor de daune au fost pentru cazuri relativ minore. Chiar și așa există riscul de a da peste vehicule grav avariate pe piața second-hand.

În multe cazuri, repararea mașinilor grav avariate este nejustificată din punct de vedere economic. Acest lucru încurajează vânzătorii necinstiți să efectueze reparații ieftine, folosind piese de calitate inferioară și să ascundă adevăratul istoric al vehiculului de cumpărători.

