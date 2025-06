Clujul devine, din nou, destinație internațională de trail running. Pentru prima dată în istoria Maratonului Apuseni, la start se va afla o persoană cu dizabilitate motorie.

În data de 7 iunie a.c. la Cluj se va desfășura cel mai mare eveniment de alergare montană din Transilvania și top trei evenimente de genul acesta ca vechime și mărime din țară – msg Maraton Apuseni.

Clujul devine, din nou, destinație internațională de trail running | Foto: CJ Cluj

Cea de-a 14-a ediție va avea loc la Buscat Resort, în stațiunea Muntele Băișorii și va reuni peste 2200 de alergători din diferite colțuri ale lumii.

Ediția din acest an vine cu o premieră, la start aliniindu-se o persoană cu dizabilitate motorie care va putea concura cu ajutorul unei biciclete speciale, adaptate, achiziționată de către msg systems Romania.

„Ne bucurăm că județul nostru este gazda celui mai pitoresc maraton internațional montan din România, care, pe lângă faptul că promovează sportul și frumusețea zonei montane a Clujului are, de acum, și un impact deosebit de important în ceea ce privește incluziunea persoanelor cu dizabilități. Salutăm inițiativa organizatorilor, iar în ceea ce ne privește, vom continua să susținem activ astfel de proiecte”, a transmis Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Competiția este una complexă, incluzând cinci tipuri de probe: Ultramaraton – cca. 66 km, Maraton – cca. 44.8 km, Semimaraton – cca. 23.7 km, Cros – cca. 10 km, Proba Family – cca. 2 km.

Competiția Queen & King of The Mountain Challenge pe tronsonul Stăuina Runcanilor - Vârful Pietrele Mărunte va avea loc și în acest an. La final vor fi acordate titlurile de Rege și Regină a Munților Apuseni.

