Visul unui turneu de tenis important la Cluj ar putea deveni realitate! Ion Țiriac, ales în fruntea FRT

Ion Ţiriac a fost ales, miercuri, în funcţia de preşedinte al Federaţiei Române de Tenis, cu 32 de voturi obţinute la Adunarea Generală Extraordinară de Alegeri a forului naţional, desfăşurată la Centrul Naţional de Tenis.

La alegeri au fost cinci candidaţi, dar Marius Vecerdea a obţinut 11 sufragii, iar Ion Ţupa doar 3, în timp ce Liviu Ursuleanu şi Răzvan Itu nu au obţinut niciunul din cele 46 de voturi exprimate.

La Adunarea Generală de Alegeri au avut drept de vot cei 54 de membri asociaţi (n.r. - membrii semnatari ai Actului Constitutiv al Federaţiei Române de Tenis), iar pentru întrunirea cvorumului este nevoie de prezenţa a 36 dintre aceştia.

Fostul tenisman, preşedinte al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român între 1998 şi 2004, îi succede astfel la conducerea FRT altui jucător de tenis, George Cosac

Ion Ţiriac își dorește să organizeze un mare turneu de tenis la Cluj, competiție care se va bucura de premii importante.

Omul de afaceri a anunțat că a început discuțiile cu WTA pentru a organiza cel mai mare turneu de tenis feminin din istoria României. Țiriac intenționează să cumpere una dintre cele patru licențe disponibile și a menționat că prima ediție ar putea avea loc din 2020.

„Vreau să cumpăr anul asta un turneu de tenis. Dacă este un turneu indoor, se joacă la Cluj. Am vorbit cu Boc, are sală, are de toate. WTA face o nouă serie de turnee. Va fi cu premii de 1 milion de euro. Sunt 4 turnee, iar eu vreau să cumpăr unul dintre ele, care să fie la o dată bună”, Ion Țiriac la începutul anului.

Această competiție s-ar putea disputa pe zgură, dacă va avea loc primavara, sau pe hard, toamna. Ion Țiriac declara, în luna septembrie, că își dorește să vorbească cu Emil Boc pentru a aduce un campionat WTA de categoria 250 la Cluj.