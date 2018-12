Victorie în ultimul minut pentru U-BT împotriva formație BC Timișoara

Jucătorii antrenați de Mihai Silvășan au reușit să facă un meci superb, câștigând în ultimele minute.

Partida din Sala Polivalentă a început cu un moment special, aruncarea onorifică al partidei fiind făcută de Ghiță Mureșan.

Timișorenii au început puternic partida disputată în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca câștigând detașat primul sfert al meciului, scor 18-27. Clujenii nu s-au lăsat mai prejos și până la pauză au reușit să întoarcă scorul și să intre la vestiare la scor de egalitate, 46-46.

Repriza secundă a fost una proape la indigo, în primul sfert reușind să se impună oaspeții, după care, în ultimul sfert clujenii au tras mai tare cu mingi de 3 puncte și au reușit să se impună. Când mai era doar 1 minut și 30 de secunde, Rasic a reușit să marcheze un coș de trei puncte și să ducă echipa clujeană în avantaj, scor 90-88. Din acel moment timișorenii nu au reușit să întoarcă scorul iar clujenii au ajuns la cea de a șaptea victorie din opt meciuri disputate.

Antrenor principal U-Banca Transilvania, Mihai Silvașan, că se aștepta la un astfel de meci din partea timișorenilor și mentalitatea să se schimbe la echipă ca să nu mai fie probleme.

„Un meci spectaculos pentru suporteri, probabil, pentru noi nu a fost chiar așa de spectaculos... Știam că Timișoara nu are nimic de pierdut, din păcate, marea noastră problemă în ultimele două meciuri a fost mentalitatea cu care am intrat în teren. Am reușit, între ghilimele, să primim 46 de puncte în prima repriză și încă 32 în sfertul al treilea, ceea ce e enorm. Din fericire, și asta mă bucură și aici, și în deplasarea de la Pitești, echipa aceasta arată caracter, știam ce jucători am luat în vară, mă așteptam la asta și pe chestia asta trebuie să clădim. Însă nu trebuie să așteptăm la fiecare meci ceva extraordinar să se întâmple pentru ca atitudinea aia de învingători să iasă la suprafață, trebuie să intrăm cu ea în teren”, a declarat Mihai Silvașan.

Următorul meci pentru echipa U-BT Cluj-Napoca va avea loc în deplasare, sâmbătă, 15 decembrie, de la ora 16:15, în compania formației Steaua București.