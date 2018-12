Cluj-Napoca este gazda Balkanic Next Star Cup 2018, competiția internațională de baschet U16

Lotul național Under 16 al României s-a reunit astăzi la Cluj-Napoca, antrenamentele urmând a se desfășura în perioada următoare la Sala „Gheorghe Roman” din Parcul Sportiv „Iuliu Hațieganu”, coordonate de antrenorul U-BT, Sergiu Popa.

Echipele României urmează să joace alături de naționalele U16 ale Ungariei, Bulgariei, Macedoniei și Muntenegru.

Acesta este primul an în care competiția internațională rezervată tinerilor sub 16 ani, Balkanic Next Star Cup, se desfășoară în municipiul Cluj-Napoca.

După câteva zile de pregătire, naționalele României vor intra în focurile Balkanic Next Star Cup 2018, începând cu data de 12 decembrie.

Printre sportivii selecționați se află și trei componenți ai echipei U-BT, respectiv Modibo Diaby, Robert Cristescu și Dan Sucală.

La feminin, singura jucătoare din Cluj-Napoca este Viana Mircea, de la clubul ACS Napoca Baschet.

Pregătirea centralizată va avea loc la Cluj-Napoca până în 12 decembrie, când este programat să se desfășoare, în aceiași locație, turneul amical internațional Balkanic Next Star Cup.

Intrarea este liberă.

Lotul masculin al României:

1. Ștefan Grasu - CSU Știința București

2. Octavian Ilie - CSS Târgu Jiu

3. Cristian Cerbu - CSU Sibiu

4. Robert Licurici - CSS Craiova

5. Robert Mandisodza - Agronomia București

6. Dinu Roșca - Agronomia București

7. Dorian Ioniță - Sevlar Ploiești

8. Dragoș Bădălău - CSM București

9. David Oprea - CSU Știinta București

10. Bogdan Iordache - CSM București

11. Diaby Modibo - U-BT Cluj-Napoca

12. Radu Ivanescu - CSU Știința București

13. Robert Cristescu - U-BT Cluj-Napoca

14. Matei Dorneanu - CSU Știința București

15. Dan Sucală - U-BT Cluj-Napoca

16. Vlad Marinau - LPS Bihorul Oradea



Lotul feminin al României:

1. Cătalina Ion - ACS Champions București

2. Adrien Ioachim - CSS Sf. Gheorghe

3. Paloma Cucu - CSS Alexandria

4. Meira Dragusin - Admar Costinești

5. Laura Bota - LPS Satu Mare

6. Teodora Petrescu - CSS Rm. Vâlcea

7. Ariana Mureșan - CSS Bega Timișoara

8. Viana Mircea - ACS Napoca Baschet Cluj-Napoca

9. Andreea Penea - CSS Bega Timișoara

10. Alexandra Gheorghe - ACS Champions București

11. Ștefania Duna - Admar Costinești

12. Anisia Croitoru - CSM CSU Oradea

13. Daria Brasovan - ACS Champions București

14. Alexandra Salupa - Admar Costinești

15. Alexia Vlad-Neagu - ACS Champions București

16. Ștefania Tudor - CSS Craiova



Programul meciurilor:

12 decembrie 2018 (Sala Gheorghe Roman)

Ora 14:00 Ungaria - Bulgaria (U16, F)

Ora 16:00 România - Macedonia (U16, F)

Ora 18:00 România - Bulgaria (U16, M)

Ora 20:00 Ungaria - Macedonia (U16, M)



13 decembrie 2018 (Sala Gheorghe Roman)

Ora 14:00 Bulgaria - Ungaria (U16, M)

Ora 16:00 Bulgaria - România (U16, F)

Ora 18:00 Muntenegru - România (U16, M)

Ora 20:00 Macedonia - Ungaria (U16, F)



14 decembrie 2018 (Sala Gheorghe Roman)

Ora 14:00 Ungaria - Muntenegru (U16, M)

Ora 16:00 România - Ungaria (U16, F)

Ora 18:00 Bulgaria - Macedonia (U16, F)

Ora 20:00 Macedonia - Bulgaria (U16, M)



15 decembrie 2018 (Sala LPS)

Ora 9:00 Semifinala 1 U16 F

Ora 11:00 Semifinala 2 U16 F



15 decembrie 2018 (Sala Gheorghe Roman)

Ora 14:00 Muntenegru - Macedonia (U16, M)

Ora 16:00 Finala mica U16, F

Ora 18:00 Finala mare U16, F

Ora 20:00 România - Ungaria (U16, M)

Ora 22:00 Ceremonia de premiere