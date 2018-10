Copilu este aproape de instalare la CFR Cluj

În vară, Iuliu Mureșan a luat locul trio-ului Copilu-Mara-Bilaşco, cei care au fost condus clubul spre al patrulea titlu din istorie, alături de Dan Petrescu.

Ciprian Deac, mijlocașul care a revenit în echipă la meciul cu Astra după o lungă absență din cauza unei accidentări, a recunoscut că atmosfera nu este una bună nici pe departe, după ce Iuliu Mureșan a plecat de la club.

„Atmosfera clar că nu era bună pentru că, fiind obișnuiți să fim acolo sus, pe primul loc, e clar că în ultimele etape echipa nu a mers foarte bine, dar cu această victorie suntem acolo sus și sper ca în scurt timp să fim pe primul loc pentru că victoriile aduc încredere și doar așa putem să facem o treabă bună. A revenit alături de noi şi e important că acum avem linişte şi lucrurile merg pe un drum bun. Noi trebuie să ne facem treaba pe teren, nu joacă domnul Copilu”, a spus Deac.

Atacantul echipei clujene, George Țucudean, a spus că le-a purtat noroc prezența în tribune a noului președinte al clubului din Gruia.

„Doar ce am citit în presă. Mureşan nu a venit la meciul cu Craiova în vestiar. E prima oară când s-a întâmplat asta. Oamenii care au făcut performanţă trebuie să rămână alături de club. Ne-a purtat noroc domnul Copilu. Am câştigat. Marian este un băiat extraordinar, a fost omul între conducere şi echipă. Ne-a oferit tot ce am avut nevoie pentru a ne simţi fotbalişti. Noi nu trebuie să ne gândim decât la fotbal”, a adăugat Ţucudean.

Toni Conceicao pare să nu aibă postul în pericol. Cel puţin asta susţine tehnicianul din Gruia, care a primit asigurări că va continua.

Se credea că Toni Conceicao va pleca odată cu Mureşan, doar că antrenorul a dezvăluit că a primit garanţii că va continua în Gruia. Tehnicianul adus de Mureşan a confirmat că acesta nu a mai călcat pe la club, semn clar că ruptura e ireversibilă.

„O persoană din club, cu responsabilităţi în conducere, mi-a spus să fiu liniştit pentru că voi fi în continuare antrenorul CFR-ului. Nu pot să vă spun cine mi-a spus, dar e adevărat, nu e o minciună. Evident, viaţa unui antrenor depinde de rezultate, dar vreau să se termine cu speculaţiile că vine alt antrenor, pentru că ele dau instabilitate echipei. Eu îmi continui munca la CFR cum o făceam şi până acum”, a afirmat Toni Conceicao.

Iuliu Mureșan, cel care de 17 ani activa la conducerea clubului din Gruia, de când echipa fusese preluată de Arpad Paszkany, a fost demis chiar înaintea derby-ului etapei a 10-a cu Craiova. Iuliu Mureşan a fost părtaş la toate performanţele obţinute de clujeni în ultimul deceniu - cele patru titluri de campioană, patru Cupe ale României şi trei supercupe.

În acest moment CFR Cluj se află pe locul 2 în clasamentul Ligii 1, la egalitate de puncte cu Gaz Metan Mediaș, și la doar un punct în spatele echipei FCSB care a pierdut meciul cu Concordia Chiajna.

Clasament Liga 1:

1. FCSB 21

2. CFR Cluj 20

3. Gaz Metan Mediaș 20

4. FC Viitorul 19

5. Astra Giurgiu 17

6. U Craiova 16

7. Sepsi Sf. Gheorghe 16

8. Dunărea Călărași 14

9. Poli Iași 14

10. Concordia Chiajna 14

11. Dinamo București 11

12. FC Botoșani 9

13. FC Hermannstadt 8

14. FC Voluntari 5