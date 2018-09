FRF vine și la sat lansând Cupa Satelor

Într-un eveniment găzduit de Muzeul Satului din București, Federația Română de Fotbal a lansat joi, Cupa Satelor, competiție la a cărei primă ediție s-au înscris deja peste 10.000 de copii cu vârsta sub 13 ani din satele și comunele României. Aceștia vor împărtăși pasiunea și talentul lor pentru fotbal în fazele locale, regionale și finale ale Cupei Satelor, toate organizate în mediul rural.

Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a afirmat că investiţia va fi de aproximativ 150.000 de euro și că va fi suportată de federație.

„Sunt foarte bucuros că viziunea noastră strategică privind dezvoltarea fotbalului în mediul rural trece astăzi într-o nouă etapă. După acțiunile de scouting din proiectele Transformă Ulița în Stadion și Performanța Are Viitor, propunem un format competițional atractiv prin Cupa Satelor. E o investiţie de aproximativ 100-150.000 de euro, în tot anul competiţional. Costurile sunt acoperite în totalitate de federaţie, începând cu fazele finale ale competiţiei, cu tot ceea ce presupune”, a declarat președintele FRF, Răzvan Burleanu.

Selecţionerul Cosmin Contra consideră că o astfel de competiţie poate descoperi noi talente.

„Mă bucur că aceste iniţiative se materializează, ştiam de acest proiect de când am venit la naţională şi am fost în favoarea ei, pentru că am copilărit lângă Timişoara şi jucam fotbal cu verii mei în sat. Ştiu pasiunea pe care o au copiii de la sate pentru fotbal. O astfel de competiţie poate descoperi talente şi au şansa să joace la cluburi mari din România sau străinătate. E important ca aceşti copii să fie descoperiţi şi să facă pasul către echipe profesioniste”, a spus Contra.

Cupa Satelor, destinată copiilor născuţi după 1 ianuarie 2006, va avea o fază reginională şi una naţională, premiul pentru câştigătoare va consta în deplasarea lotului, împreună cu antrenorul şi primarul comunei, alături de echipa naţională de fotbal a României la o partidă disputată în deplasare. Costurile legate de transport, cazare, masă şi acces la meci vor fi suportate de FRF.