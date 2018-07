CFR Cluj-Malmo. Iordănescu: "I-am studiat şi îi înţelegem"

Acesta a declarat, luni, într-o conferinţă de presă înaintea meciului, că echipa sa se află în faţa unei duble manşe extrem de importante pentru tradiţia clubului, pentru oraş, dar şi pentru suporteri.

"O dublă manşă trebuie tratată ca atare, sunt două jocuri şi trebuie să le tratăm ca atare. Vom avea în faţă o echipă pe care am încercat să o studiem foarte bine şi să o studiem ca profil, o echipă foarte echilibrată, valoroasă, cu o medie de vârstă foarte bună pentru performanţă, aproximativ 27 de ani, asta înseamnă experienţă. O echipă care are în componenţă actuali şi foşti internaţionali şi mulţi jucători obişnuiţi cu ceea ce înseamnă cupe europene. Am văzut că şi jocurile le gestionează foarte bine, la fel şi momentele de joc, ştiu când să accelereze, când să temporizeze, e o echipă care are maturitate în joc şi ştie să se folosească de orice oportunitate pentru a tranşa victoria în favoarea ei şi trebuie să fim foarte atenţi din acest punct de vedere", a explicat antrenorul echipei CFR Cluj.

Referindu-se tot la Malmo FF, tehnicianul clujenilor a precizat că, deşi debutul de campionat nu a fost cel mai bun, odată cu venirea antrenorului Uwe Rosler, echipa a intrat pe o pantă ascendentă şi a început să fie eficientă din nou, reuşind patru victorii şi un egal, 12 goluri marcate, 2 primite, ceea ce înseamnă că este pe un drum bun.

"Considerăm că este o echipă extrem de echilibrată, cu multă calitate individuală, cu caracter nordic, o echipă cu gabarit, cu forţă, cu putere, înseamnă şi foarte multă disciplină tactică, am identificat o organizare foarte bună", a mai spus Iordănescu.

În ceea ce priveşte jocul CFR Cluj, tehnicianul echipei clujene a precizat că fotbaliştii trebuie să fie pregătiţi din toate punctele de vedere.

"Este important să mergem mai departe, să arătăm caracter, personalitate, exactitate în joc, să fim eficienţi şi, bineînţeles că în astfel de jocuri trebuie să fii şi pragmatic. Antrenez o echipă cu jucători cu valoare, cu experienţă şi cred vom crea un joc foarte exact. Dacă se poate, să ne creăm un avantaj cât de mic pentru retur pentru că acolo va fi un joc de foc şi am văzut că aduc foarte multă la stadion. Nu va fi uşor că meciul decisiv se va juca în deplasare", a spus Iordănescu.

Partida CFR Cluj-Malmo FF se va juca marţi, 24 iulie, pe stadionul din Gruia, de la ora 19.00.

Dacă va trece de Malmo, campioana României va juca împotriva câștigătoarei dintre Ludogorets și Mol Vidi (fostă Videoton).