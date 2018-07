Iordănescu, la primul trofeu al carierei: ”Aveam nevoie de un trofeu”

”Aveam nevoie de un trofeu. Era important pentru mine, pentru perspective, pentru club. Era important să debutăm cu dreptul. Aveam un pic de teamă că, după ce s-a întâmplat în această vară, să nu intre într-o stare de confort. E meritul lor. Am meritat trofeul. E bun, îl punem la vitrină și de mâine o luăm de la capăt. Orice joc de debut de competiție este mai dificil. Am început foarte bine prima repriză, dar m-a nemulțumit că am pierdut în a doua parte teren. La pauză am vorbit cu băieții și totul s-a schimbat”, a spus Iordănescu, la Digi Sport.