Falub, după promovarea în Liga a II-a: ”Un merit îl are și Papi”

”Sunt fericit, am promovat într-o manieră frumoasă deoarece în ultima periodă am avut doar rezultate bune. Mă bucur și eu și felicit jucători, ei merită, felicit și conducerea clubului, suporterii pentru că ei au fost, sunt și vor fi viitorul acestei echipe. Vreau să-i mulțumesc și lui Cristi Pojar. Mare merite pentru acest parcurs are și Marius Popescu, el a început cu echipa asta, îmi pare rău pentru el că a părăsit echipa dar asta este viața antrenorilor. A fost un drum normal de când am venit eu, am reușit să facem un parcurs bun, cu rezultate bune. Era normal ca ”U” să promoveze. Greul de abia acum începe și trebuie să fim pregătiți. Suntem o echipă nouă, cu sprijin de la oraș, cu oameni care au crescut aici și știu ce înseamnă ”U” Cluj.” a declarat, după meci, Adrian Falub.

Întrebat ce înseamnă pentru băieți tineri din echipă o promovare în Liga a II-a, Falub a mărturisit: ”Sunt mulți care sunt la început de drum și implicit nu erau obișnuiți cu spiritul de la ”U” Cluj, de presiunea care există aici. La ”U” trebuie mereu să câștigi indiferent de ce Ligă ești. Trebuie să se obișnuiască repede cu această atmosferă. Mulți dintrei au și reușit, au făcut progrese foarte mari. Un Hațiegan, Micaș, Hordouan, ei au făcut progrese și am fost foarte mulțumit.”

De asemenea, Falub a mărturisit că mai are nevoie de veteranii de la echipă: ”Eu sper să râmănă toți veteranii.. Ei își încheie contractul la vară, în mare am discutat cu ei și mulți își doresc să râmănă. Am început un drum împreună și ar trebui să îl ducem la bun sfârșit tot împreună, până în Liga I.”

Echipa Universitatea Cluj ocupă primul loc în clasamentul din Liga a III-a, cu 62 de puncte. Echipa clujeană va juca următorul meci în deplasare cu ACS Fotbal Comuna Recea miercuri, iar cu ocazia acestei partide echipa maramureşeană îşi inaugurează noul stadion.